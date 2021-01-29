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Турция готова разжечь костер войны в Карабахе - эксперт

29 января 2021, 22:55  •  71 • Политика
Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Анкара может воспользоваться нерешенным статусом региона
В текущем году конфликт вокруг Нагорного Карабаха может вспыхнут с новой силой из-за того, что статус региона так и не удалось окончательно установить, а итогами осенней войны остались недовольны и Азербайджан, и Армения. С таким прогнозом выступил обозреватель Максим Юсин в эфире интернет-канала PolitWera.
По его мнению, "масла в огонь" может подлить Анкара, чтобы спровоцировать Баку на новые силовые действия. При этом он констатирует, что сейчас ситуация в регионе остается нормальной, однако есть ощущение, что в 2021-ом здесь можно ожидать "серьезных вызовов".
"У армянского общества ощущение того, что они потерпели поражение, но смириться с ним они не могут, и как-то надо ситуацию исправить. У азербайджанцев ощущение, что мы у них украли победу в последний момент, когда уже один марш-бросок оставался до Степанакерта", – цитирует журналиста "ПолитНавигатор".
По его мнению, если бы Баку взял столицу НКР, тогда бы и исчезла проблема со статусом непризнанной республики, а в связи с появлением там российских миротворцев данный вопрос остается не закрытым. И на этом фоне непонятно, как может себя повести Турция, которая была активной участницей событий осеннего противостояния Армении и Азербайджана.
"Не будет ли она здесь поджигателем большого пожара, пытаясь спровоцировать тех же азербайджанцев на какие-то силовые акции? Не знаю, в общем, там очень сложная игра предстоит", – резюмировал Юсин.
Ранее издание New Eastern Outlook вышло с публикацией международного эксперта Салмана Рафи Шейха, в которой он обосновывает провал политики США на Южном Кавказе. Специалист утверждает, что своим посредничеством в урегулировании вооруженного конфликта вокруг Карабаха Россия укрепила позиции на южном дворе государства. По его словам, Кремль подорвал планы Вашингтона использовать регион для поджигания конфликтных костров на российской периферии.

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