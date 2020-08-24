|
Турция готова получить второй полк С-400, но есть нюанс
24 августа 2020, 11:25 • 58 • В мире
СМИ запестрели сообщениями о том, что Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400. Однако, как уточнили в ФСВТС, переговоры находятся в продвинутой фазе, но соглашение на поставку пока не подписано.
Россия пока не согласовала все нюансы по поставке второго полка С-400 Турции. Об этом заявил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Он опроверг сообщения о том, что контракт на поставку второго комплекта с Анкарой заключён.
Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о намерении турок заполучить очередную поставку наших военных комплексов. По его словам, контракт был заключён и сейчас идёт обсуждение финансовых условий исполнения контракта, сообщал ТАСС.
Однако всё не так просто, уточнил Шугаев. По его словам, российская сторона пока находится в продвинутой фазе обсуждения по поставкам. Но контракта ещё нет.
Напомним, что первая поставка наших комплексов в Турцию вызвала недовольство Вашингтона, требовавшего отказаться от неё и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2020, 14:20
|
19 августа 2020, 00:15
|
20 августа 2020, 08:20
|
20 августа 2020, 01:00
|
22 августа 2020, 13:30
|
18 августа 2020, 01:20
|
21 августа 2020, 09:05