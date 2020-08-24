Турция готова получить второй полк С-400, но есть нюанс

Россия пока не согласовала все нюансы по поставке второго полка С-400 Турции. Об этом заявил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Он опроверг сообщения о том, что контракт на поставку второго комплекта с Анкарой заключён.

Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о намерении турок заполучить очередную поставку наших военных комплексов. По его словам, контракт был заключён и сейчас идёт обсуждение финансовых условий исполнения контракта, сообщал ТАСС.

Однако всё не так просто, уточнил Шугаев. По его словам, российская сторона пока находится в продвинутой фазе обсуждения по поставкам. Но контракта ещё нет.

"По Турции мы в весьма продвинутой стадии на подписание дополнительного опциона. Сейчас ещё некоторые детали мы дообсуждаем, досогласовываем и ждём решения турецких партнёров, чтобы подписать ещё один опцион", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Звезда".

Напомним, что первая поставка наших комплексов в Турцию вызвала недовольство Вашингтона, требовавшего отказаться от неё и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.