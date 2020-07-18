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Турция ещё раз намекает на войну: В Минобороны заявили о полной поддержке Азербайджана

18 июля 2020, 18:00  •  69 • Политика
Турция пообещала поддержать Азербайджан в войне против Армении. "Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев", - заявил глава Минобороны Хулуси Акар.
Турция вновь объявила о своей готовности принять участие в военном конфликте между Азербайджаном и Арменией. С соответствующим заявлением выступил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Слова турецкого министра прозвучали на фоне продолжающейся уже неделю эскалации напряжённости между Баку и Ереваном, которая началась с инцидента на армяно-азербайджанской границе 12 июля. Обе страны винят в произошедшем друг друга.
Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства", - выступил с заявлением глава Минобороны Турции.
Напомним, что ранее похожее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что его страна, не колеблясь, выступит против любых поползновений на права и земли Азербайджана.

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