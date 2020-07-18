Турция ещё раз намекает на войну: В Минобороны заявили о полной поддержке Азербайджана

Турция вновь объявила о своей готовности принять участие в военном конфликте между Азербайджаном и Арменией. С соответствующим заявлением выступил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Слова турецкого министра прозвучали на фоне продолжающейся уже неделю эскалации напряжённости между Баку и Ереваном, которая началась с инцидента на армяно-азербайджанской границе 12 июля. Обе страны винят в произошедшем друг друга.

Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства", - выступил с заявлением глава Минобороны Турции.

Напомним, что ранее похожее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что его страна, не колеблясь, выступит против любых поползновений на права и земли Азербайджана.