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Турция через три дня вводит полный локдаун. Эрдоган объяснил это борьбой с COVID

26 апреля 2021, 22:55  •  97 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране полного локдауна. Особый режим будет действовать с 29 апреля до 17 мая.
В Турции объявили о скором введении карантинного режима. Так, с 29 апреля до 17 мая будут действовать особые строгие правила.
По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, эти меры предпринимаются для снижения темпов заболеваемости коронавирусом.
Политик уточнил, что полный локдаун вступает в силу с 19:00 29 апреля и продлится до 05:00 17 мая.
В это время все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. По обязательному разрешению будут производиться междугородные поездки, а общественный транспорт сможет работать лишь при 50-процентной загруженности.
Кроме того, будут отменены занятия в школах и приостановлена работа в детских садах. Экзамены также будут отложены.
Сохранятся условия комендантского часа в вечернее и ночное время. Отели прекратят оформление брони и введут жёсткий карантинный режим, передаёт ТАСС.

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