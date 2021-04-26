Турция через три дня вводит полный локдаун. Эрдоган объяснил это борьбой с COVID

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране полного локдауна. Особый режим будет действовать с 29 апреля до 17 мая.

В Турции объявили о скором введении карантинного режима. Так, с 29 апреля до 17 мая будут действовать особые строгие правила.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, эти меры предпринимаются для снижения темпов заболеваемости коронавирусом.

Политик уточнил, что полный локдаун вступает в силу с 19:00 29 апреля и продлится до 05:00 17 мая.

В это время все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. По обязательному разрешению будут производиться междугородные поездки, а общественный транспорт сможет работать лишь при 50-процентной загруженности.

Кроме того, будут отменены занятия в школах и приостановлена работа в детских садах. Экзамены также будут отложены.

Сохранятся условия комендантского часа в вечернее и ночное время. Отели прекратят оформление брони и введут жёсткий карантинный режим, передаёт ТАСС.