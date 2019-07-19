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Турция будет воевать с Израилем? Эксперт о попытках Эрдогана вбить клин в НАТО при помощи С-400

19 июля 2019, 13:54  •  78 • Политика
Эксперт Алексей Арбатов прокомментировал попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вбить клин в НАТО при помощи С-400, указав на то, что подобное оружие Анкаре необходимо только в том случае, если она будет воевать с Израилем.
Турция не испытывает нужды в ЗРК С-400 и самолетах F-35 - если только она не намерена воевать с Израилем. Такое мнение выразил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
Ранее стало известно о том, что Москва приступила к поставкам первых систем С-400, которые закупила Анкара. В ответ на это Вашингтон заявил о том, что Турция больше не сможет претендовать на самолёты пятого поколения F-35.
На действия США отреагировал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он заявил, что Россия готова продать Турции самолёты Су-35 в случае необходимости.
Комментируя ситуацию, Арбатов отметил, что у Турции нет сейчас таких противников, для защиты от которых нужно подобное стратегическое вооружение. России С-400 нужны для защиты от возможных ударов со стороны США, а Анкара является членом НАТО.
По мнению эксперта, закупка новых вооружений для турецкой стороны является больше вопросом престижа в регионе и попыткой сыграть на противоречиях между Вашингтоном и Москвой. В случае же эскалации напряжённости президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может окончательно отказаться от американских F-35 и закупить российские самолеты, вбив клин в НАТО.
"Поскольку это является одной из целей российской политики, можно будет сказать, что это успех. Другой вопрос, как в конечном итоге это отразится на наших интересах на юге, на интересах нашей безопасности. Тут возможны разные варианты. Далеко не однозначно", - цитирует его слова издание BFM.

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