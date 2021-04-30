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Турции пора сделать выбор: Политолог заявил о конце "медового месяца" в отношениях с Россией

30 апреля 2021, 01:15  •  81 • Политика
Политолог Эрдар Салам пришёл к выводу, что Анкаре сейчас следует понять для себя, в каком геополитическом векторе развиваться дальше. По его словам, прекрасный период медового месяца с Россией завершён.
Турция сейчас должна определиться, с кем ей сотрудничать дальше. По мнению эксперта Эрдара Салама, Анкаре придётся наконец сделать выбор - она с Москвой или Пекином.
На данный момент "медовый месяц" в отношениях с Россией завершён. Однако, полагает политолог, вероятно, возможные союзы для Анкары будут менее выгодны, чем отношения с Западом.
По мнению Салама, у Турции имеются "важные козыри" для развития связей с США и Европой, передаёт Cumhuriyet.
Впрочем, последние заявления по поводу признания США геноцида армян внесли определённое напряжение. Однако реакция Реджепа Эрдогана на очевидный популизм Байдена была всё же сравнительно мягкой
Напомним, что ранее американский лидер Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. На это в Анкаре заявили, что отвергают такие формулировки.
При этом турки также допустили, что могут приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.

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