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Турции отгрузили первую партию имущества С-400

12 июля 2019, 17:39  •  60 • В России

Турция, несмотря на членство в НАТО, доверит свое небо российскому оружию. В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля 2019 года Турцию получила первую партию зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

- Реализация данной поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции, - заявили в Минобороны России

В ведомстве отметили, что С-400 является новейшей системой противовоздушной обороны и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

- Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в согласованные сторонами сроки, - подчеркнули в Минобороны.

Контракт позволит не только заработать, но и перевооружить российские подразделения новейшими образцами ракет.

Так, на полях прошедшего в Подмосковье Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2019" были заключены 46 государственных контрактов между Минобороны России и 27 предприятиями и холдингами оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1 триллиона рублей.

Благодаря этим контрактам российские войска уже в скором времени получат новейшие ракетные комплексы "Искандер-М" с высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения противовоздушной обороны – ракеты большой дальности для ЗРС С-400.

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