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Турции нужен лишь Крым. В Киеве осознали "ценность" союзников

19 ноября 2021, 16:50  •  196 • Политика
В Киеве осознали "ценность" союзников Украины. Каждый партнёр преследует сугубо личные цели, а Турции нужен лишь Крым.
Такое мнение высказал украинский политический аналитик Александр Кочетков в своей статье на сайте "Главред". Он отметил, что на словах у Украины множество союзников, но в действительности мало кто готов заступиться за страну, не говоря уже о том, чтобы вступить из-за неё в войну с Россией.
Европейские страны в большинстве своём зависят от русского газа, поэтому они не решатся пойти на военное обострение. Турция, с которой у Украины тоже хорошие отношения, мечтает включить Крым в свою зону влияния. Только поэтому она поддерживает Киев.
Её может заинтересовать только Крым, который фактически станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить её помогать Украине,
- отметил Кочетков.
В то же время аналитик считает, что Украина сама виновата, что ей никто не хочет помогать. Все последние годы она ходит по миру с протянутой рукой и не предлагает ничего взамен. Неудивительно, что никто не хочет иметь с такой страной дела, заключил аналитик.

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