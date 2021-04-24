Турции - карантин, Словакии - птичий грипп. У русских чиновников "просто совпало"

Россельхознадзор запретил в Россию поставки птицы из Словакии из-за птичьего гриппа. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин обратил внимание на "простое совпадение" с тем, что ранее Братислава заявила о высылке трёх сотрудников посольства России в знак солидарности с чехами. Эксперт намекнул на ещё одно совпадение, связанное с карантином по Турции, о котором "друг Реджеп" не даст соврать.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин у себя в Telegram-канале "Сolonelcassad" рассказал о некоторых любопытных "простых совпадениях", связанных со Словакией и Турцией.

"Россельхознадзор запретил поставки птицы из Словакии из-за птичьего гриппа. Некоторые наверное подумали, что это Словакии насыпали сверху за её соучастие в чешской истерике. Но Россельхознадзор делает вид, что так просто совпало", - пишет эксперт, заметив, что "знаем мы такие совпадения" - "друг Реджеп (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.)" не даст соврать".

Напомним, Россельхознадзор с 23 апреля запретил поставки в нашу страну продукции словацких птицеводов. Сообщалось, что такое решение принято из-за распространения по территории Евросоюза высокопатогенного птичьего гриппа, а сама Словакия долгое время отмалчивалась на запросы о мерах противодействия данному заболеванию.

"Это не позволяет в полной мере убедиться в достоверности соблюдения ветслужбой Словакии требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продукции, отправляемой в РФ", - поясняют русские чиновники.

Однако, "просто совпадение" по времени с высылкой из Словакии русских дипломатов, на которое обратил внимание Рожин, имеет место быть. Братислава, как сообщает издание Spectator со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, действительно, дала трём сотрудникам нашего посольства семь дней на то, чтобы покинуть страну. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объяснил, что таким образом, мол, Братислава выражает солидарность с чехами на фоне возникшего дипломатического скандала между Россией и Чехией.

С Турцией у России тоже случилось удачное "совпадение". С 15 апреля, напомним, из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции в России было принято решение полностью прекратить авиасообщение со страной "друга Эрдогана". Любопытный момент, именно на 14 и 15 апреля намечался, по информации турецких источников, проход двух военных кораблей США через пролив Босфор в Чёрное море. Без разрешения Анкары, американцы подобный манёвр совершить бы не смогли. Впрочем, вскоре выяснилось, что Пентагон передумал оправлять суда.