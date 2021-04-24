Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Сл...
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Бор...
Главная / Политика

Турции - карантин, Словакии - птичий грипп. У русских чиновников "просто совпало"

24 апреля 2021, 12:15  •  80 • Политика
Россельхознадзор запретил в Россию поставки птицы из Словакии из-за птичьего гриппа. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин обратил внимание на "простое совпадение" с тем, что ранее Братислава заявила о высылке трёх сотрудников посольства России в знак солидарности с чехами. Эксперт намекнул на ещё одно совпадение, связанное с карантином по Турции, о котором "друг Реджеп" не даст соврать.
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин у себя в Telegram-канале "Сolonelcassad" рассказал о некоторых любопытных "простых совпадениях", связанных со Словакией и Турцией.
"Россельхознадзор запретил поставки птицы из Словакии из-за птичьего гриппа. Некоторые наверное подумали, что это Словакии насыпали сверху за её соучастие в чешской истерике. Но Россельхознадзор делает вид, что так просто совпало", - пишет эксперт, заметив, что "знаем мы такие совпадения" - "друг Реджеп (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.)" не даст соврать".
Напомним, Россельхознадзор с 23 апреля запретил поставки в нашу страну продукции словацких птицеводов. Сообщалось, что такое решение принято из-за распространения по территории Евросоюза высокопатогенного птичьего гриппа, а сама Словакия долгое время отмалчивалась на запросы о мерах противодействия данному заболеванию.
"Это не позволяет в полной мере убедиться в достоверности соблюдения ветслужбой Словакии требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продукции, отправляемой в РФ", - поясняют русские чиновники.
Однако, "просто совпадение" по времени с высылкой из Словакии русских дипломатов, на которое обратил внимание Рожин, имеет место быть. Братислава, как сообщает издание Spectator со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, действительно, дала трём сотрудникам нашего посольства семь дней на то, чтобы покинуть страну. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объяснил, что таким образом, мол, Братислава выражает солидарность с чехами на фоне возникшего дипломатического скандала между Россией и Чехией.
С Турцией у России тоже случилось удачное "совпадение". С 15 апреля, напомним, из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции в России было принято решение полностью прекратить авиасообщение со страной "друга Эрдогана". Любопытный момент, именно на 14 и 15 апреля намечался, по информации турецких источников, проход двух военных кораблей США через пролив Босфор в Чёрное море. Без разрешения Анкары, американцы подобный манёвр совершить бы не смогли. Впрочем, вскоре выяснилось, что Пентагон передумал оправлять суда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверке
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс-главу МИД Эстонии
24 апреля 2021, 07:40
Если бы это было при Трампе... Немцы пошутили над неловкой ситуацией с Путиным и Макроном
24 апреля 2021, 00:20
Кому на руку обострение в Донбассе: Политолог раскрыл план включения США в переговоры
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверк...
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации...
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс...
24 апреля 2021, 07:40
Если бы это было при Трампе... Немцы пошутили над неловкой ситуацией с Путиным и Макр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 01:00
"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальную судьбу "Байрактаров"
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.