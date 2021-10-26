«Турпоход окончился тюрьмой»: семеро российских туристов арестованы после лесного пожара в Турции

Семеро российских туристов арестованы на юге Турции по подозрению в неумышленном поджоге леса. Как рассказали RT их родственники, группа шла по маршруту «Ликийская тропа», увидела дым над лесным массивом и позвонила на единый номер службы спасения. При этом, по версии местных СМИ, пожар начался там, где россияне разбили лагерь. Прибывший на место наряд полиции задержал туристов и отвёз в участок. После предварительного слушания дела все семь человек были отправлены в тюрьму. Дата заседания суда, на котором решится их судьба, пока не назначена.

В Турции в окрестностях курорта Антальи местная полиция арестовала семерых граждан России: Анатолия и Никиту Ярошенко, Дмитрия Коршунова, Александра Антошкина, Константина Чебучакова, Ивана Ухова и Полину Яськову. Их подозревают в неумышленном поджоге леса в районе Чагларджа. Молодые люди записали обращения в соцсетях, в которых сообщили, что на «Ликийской тропе» произошёл пожар, который они пытались потушить, после чего их задержали.

«Пожар был не по нашей вине, мы пытались только ликвидировать, вызывали службу 911. В данный момент находимся в суде, нас пытаются отправить в тюрьму», — заявил в своём Instagram Дмитрий Коршунов.

При этом, как пишет агентство Anadolu, в полицию обратились местные жители, которые увидели группу иностранных граждан, расположившихся в лагере в горной местности, где начался пожар. Возгорание, по данным журналистов, произошло в районе провинции Антальи Коньяалты. Пожар был потушен при помощи самолёта, трёх вертолётов и пяти пожарных машин.

Просто оказались рядом

Как рассказала Елена Ярошенко — мать 27-летнего Никиты и 30-летнего Анатолия Ярошенко — её старший сын планировал пойти в поход по маршруту «Ликийская тропа» ещё в апреле этого года. Однако из-за закрытия границы с Турцией во время пандемии поездку пришлось отложить.

«У Толи есть блог про путешествия, — рассказывает Елена. — Он снимал фильмы о своих туристических поездках и выкладывал в интернет, поэтому у него был круг общения — путешественники. Он сообщил друзьям, что собирается в Турцию и спросил, кто хочет с ним поехать. В итоге вместе с ним собрались девять человек. Столько он купил билетов. Утром, когда он улетал, мы с ним переписывались и он мне сообщил, что двое билеты купили, но не летят. А вчера около девяти часов вечера он мне позвонил и сказал: «Главное не волнуйся, ничего делать не нужно, нас везут в тюрьму». Рассказал, что горел лес, они увидели дым и пошли на место пожара. Там было приличное возгорание, поэтому они вызвали 911, а потом их задержали».

© Фото из личного архива

На предложение Анатолия ответил 27-летний Дмитрий Коршунов. По словам его матери Ирины Вдовкиной, он отдыхал в Стамбуле, но решил присоединиться к тургруппе.

«Вышли они два дня назад, — вспоминает Ирина. — Ночевали в палатках. Он фотографии присылал. А вчера он позвонил и рассказал, что находится в отделении полиции, что их задержали. Говорил, мол, не волнуйся, всё нормально будет. Но я сразу поняла, что в другой стране с другими законами, если вот так попасть в лапы правосудия и тебе что-то захотят инкриминировать, будет очень сложно. Я всех подробностей не знаю, но с его слов, местные жители, видимо, позвонили в полицию и их взяли на тропе рядом с горящим лесом, доставили в отделение. При этом ребята никакого отношения к этому пожару не имели, просто оказались рядом».

Женщина отмечает, что сперва к ним в отделение приехал адвокат, который не говорил ни по-английски, ни по-русски, а также дежурный судья. В рамках предварительного слушания дела приговора вынесено не было, но молодых людей не отпустили ни под подписку, ни под залог.

Среди задержанных есть 21-летняя девушка Полина Яськова, которая сейчас одна находится в женской тюрьме.

Ирина Вдовкина также сообщила, что пыталась связаться с консульством РФ, но в ответ ей сообщили, что обращение будет рассматриваться в течение 30 дней.

«Медлить нельзя. Если сейчас будет суд, всё очень быстро произойдёт. Насколько мне известно, вчера в консульстве им помочь не смогли», — говорит мать Коршунова.

По словам Елены Ярошенко, местные адвокаты тоже отказываются помогать российским туристам.

«Говорят, что из-за патриотических побуждений, что не хотят защищать русских, которые жгут Турцию, — объясняет Елена. — Вчера ночью я звонила в консульство, они всё зафиксировали, сказали, что представители консульства свяжутся с местными властями, узнают, что им вменяют и дадут ответ».

Задержали как иностранцев

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт задержания российских туристов 23 октября. Заседание суда состоялось 24 октября.

«Россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд решил на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным», — заявили ТАСС в Генконсульстве.

Сестра ещё одного задержанного Александра Антошкина Наталья Айзатуллина в беседе с RT сообщила, что на предварительном заседании судья озвучил срок, который грозит по статье за поджог леса.

«Брат успел нам сказать, что им грозит от 2 до 7 лет. Кто-то говорит, что 4 гектара сгорело, другие говорят, что больше. В целом не понятно, что происходит, связи с Александром уже нет. Мне также звонила девушка, которая представилась переводчицей. Я спросила у неё: что им инкриминируют? Она сказала, что ничего не инкриминируют. Просто задержали как иностранцев до выяснения обстоятельств и что она связалась с посольством», — говорит Наталья.

Как рассказал RT гид Иван Ковылин, на маршруте «Ликийская тропа» из-за участившихся лесных пожаров есть места, которые расположены в основном в лесистой части, где запрещён проход, но такие территории обозначены специальными знаками.

«Есть некоторые участки, которые закрыты в связи с пожарами, — объясняет он. — Там стоят предупредительные знаки, что вход запрещён. Не повезло ребятам, оказались не в то время, не в том месте».

В Российской дипмиссии отметили, что дата заседания суда над российскими туристами пока не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания. При этом адвокаты арестованных россиян могут оспорить заключение под стражу, подчеркнули дипломаты.