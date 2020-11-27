Туркменский правительственный спецборт привёз из Германии VIP-пакеты. Почему рейс был тайным?

Согласно сервису Flightradar24, правительственный самолёт Bombardier Challenger 870 вылетел из Туркменистана и отправился в Стамбул. Там у него была запланирована промежуточная посадка. Конечная точка назначения - Мюнхен.

Некоторые пассажиры опоздали, поэтому в обратный путь спецборт отправился с некоторой задержкой. Туркменистана он достиг без посадок. Необычен тот факт, что местом приземления был выбран аэропорт Ашхабада, а не Туркменабада. В последнем приземляются все прибывшие из-за границы рейсы с самого начала пандемии.

Согласно данным мониторингового сервиса, на обратном пути лайнер не был виден на радарах. Он пропал из видимости где-то посреди Каспийского моря.

Авторы портала Turkmen.news задаются вопросом, почему рейс был тайным. СМИ Туркменистана о нём не писали и не говорили. Официальные лица о нём тоже не обмолвились ни словом. В публикации со ссылкой на источники сообщается, что в Мюнхен самолёт отправили налегке. Туркменский правительственный спецборт привёз из Германии VIP-пакеты - пластиковые мешки с маркировкой, а также какой-то стерильный материал в коробках, диппочту и врачей.