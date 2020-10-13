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Туркмения сказала своё лингвистическое "фи": Под шум коронавируса в школах истребляют русский

13 октября 2020, 17:45  •  91 • Политика
Власти Туркмении сказали своё лингвистическое "фи" русскому языку, несмотря на то что на нём говорят 11% населения. В настоящее время под шум коронавируса в школах страны истребляют русский, притом в отдельных регионах в этом направлении действуют достаточно жёстко, фактически ставя ультиматумы гражданам.
Власти Туркмении под шум коронавируса решили плотно заняться искоренением русского языка в школах. Об этом рассказывается в программе "Взгляд Царьграда".
Под эту политику лингвистического "фи" попали десятки русскоязычных классов. Согласно планам руководства страны, к 2030 году в учебных заведениях Туркмении не должно остаться русской письменности. При этом 11% граждан государства говорят именно на русском.
Перед началом учебного года власти оправдали закрытие русских классов мерами профилактики коронавируса. Между тем, например, администрация провинциального города Туркменабад действует куда более топорно, фактически внедряя у себя понятие речевого шовинизма. Региональное руководство требует, чтобы в туркменских семьях дома говорили только на туркменском. "Нарушителям" угрожают увольнениями.
Данную тенденцию прокомментировал филолог Николай Калиниченко.
Защищаются от чужой, как им кажется, русской речи. Но полагают они ложно. Потому что русская речь происходит от одного-единственного человеческого языка, который сохранился в самом совершенном и полном виде, - заметил специалист.
Притеснение наших сограждан и русскоговорящих людей в правах и свободах не могло пройти мимо российских дипломатов. МИД РФ отправил ноту протеста, однако Ашхабад молчит, делая вид, будто ничего не происходит.
Между тем политологи сходятся во мнении, что за этими действиями туркменского руководства видится разворот от Москвы. Об этом, в частности, в комментарии для Царьграда сказал эксперт Маис Курбанов.
Непонятно, для чего это делается. Как же жили эти страны при СССР? Туркменистан тогда был очень развитой республикой. Советский Союз много сделал для страны. И сейчас очень много делается для неё уже Россией. Поэтому со стороны Туркмении мы такого шага не ожидали, - признался политолог.

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