Туркмения пошла наперекор Европе: Бердымухамедов первым в СНГ признал Лукашенко

Туркмения первой признала Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил белорусского лидера со вступлением в должность.

Речь идёт о "тайной" инаугурации президента Белоруссии. Мероприятие нигде не анонсировалось и прошло без какого-либо освещения в СМИ. Такое случилось впервые в истории страны.

Пять стран ЕС, среди которых Германия, объявили, что в связи с произошедшим не признают Лукашенко легитимным лидером Белоруссии. В России "тайную инаугурацию" назвали внутренним делом Белоруссии.

В свою очередь кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила себя новым главой страны.