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Туркмения пошла наперекор Европе: Бердымухамедов первым в СНГ признал Лукашенко

24 сентября 2020, 00:45  •  46 • Политика
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов стал первым из лидеров государств - членов СНГ, кто поздравил Александра Лукашенко со вступлением в должность главы Белоруссии. Страны ЕС отказались это делать.
Туркмения первой признала Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил белорусского лидера со вступлением в должность.
Речь идёт о "тайной" инаугурации президента Белоруссии. Мероприятие нигде не анонсировалось и прошло без какого-либо освещения в СМИ. Такое случилось впервые в истории страны.
Пять стран ЕС, среди которых Германия, объявили, что в связи с произошедшим не признают Лукашенко легитимным лидером Белоруссии. В России "тайную инаугурацию" назвали внутренним делом Белоруссии.
В свою очередь кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила себя новым главой страны.

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