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Turkish Airlines готова летать в Россию уже с августа, но Россия молчит

14 июля 2020, 02:00  •  67 • В мире
В авиакомпании Turkish Airlines заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией с 1 августа. Перевозчик намеревается осуществлять полёты в шесть городов РФ. О российской реакции на заявление Turkish Airlines пока не поступало.
Turkish Airlines объявила о готовности возобновить рейсы в Россию 1 августа. Авиаперевозчик подчёркивает, что началу работы предшествовала кропотливая работа с национальными и международными органами здравоохранения.
В компании отметили, что готовы с августа летать не только в Москву и Санкт-Петербург, но также возобновить полёты еще в четыре города РФ. Сообщение будет возобновлено согласно планам авиаперевозчика с Казанью, Краснодаром, Сочи и Ростовом-на-Дону.
"Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период", - обещают в Turkish Airlines, однако пока не поясняют, на чём основаны их планы по началу осуществления перелётов в Россию.
Тем более что с российской стороны нет реакции на намерение турецкого авиаперевозчика.
Стоит добавить, что, помимо российского направления, турецкая компания с августа намерена возобновить перелёты в Индию, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию и ЮАР.
Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. Запрет на международные полёты продлён до 1 августа.

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