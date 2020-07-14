Turkish Airlines готова летать в Россию уже с августа, но Россия молчит

Turkish Airlines объявила о готовности возобновить рейсы в Россию 1 августа. Авиаперевозчик подчёркивает, что началу работы предшествовала кропотливая работа с национальными и международными органами здравоохранения.

В компании отметили, что готовы с августа летать не только в Москву и Санкт-Петербург, но также возобновить полёты еще в четыре города РФ. Сообщение будет возобновлено согласно планам авиаперевозчика с Казанью, Краснодаром, Сочи и Ростовом-на-Дону.

"Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период", - обещают в Turkish Airlines, однако пока не поясняют, на чём основаны их планы по началу осуществления перелётов в Россию.

Тем более что с российской стороны нет реакции на намерение турецкого авиаперевозчика.

Стоит добавить, что, помимо российского направления, турецкая компания с августа намерена возобновить перелёты в Индию, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию и ЮАР.

Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. Запрет на международные полёты продлён до 1 августа.