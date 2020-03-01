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Турки запускают в Европу десятки тысяч мигрантов? "Это похуже коронавируса"
01 марта 2020, 01:24 • 94 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара открыла границы с ЕС для сирийских беженцев. Журналист-международник Аббас Джума задался вопросом о том, что турки запускают в Европу десятки тысяч мигрантов. "Это похуже коронавируса", - приходит к выводу эксперт.
После накалившейся ситуации в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошёл на то, чтобы открыть границы ЕС для сирийских беженцев. Он заявил о том, что уже сегодня утром "18 тысяч человек силой прошли на другую сторону".
"Мы не планируем закрывать границы и дальше", - предупредил турецкий лидер.
Ситуацию у себя в авторском Telegram-канале прокомментировал журналист-международник Аббас Джума.
"Турки запускают в Европу десятки тысяч мигрантов? Так европейцам и надо!" - сделал вывод журналист.
Поясняя свою мысль, он отметил, что "раз ничего не могу сделать со своим "больным человеком", значит тот будет их заражать".
"И это похуже коронавируса", - резюмирует эксперт.
Фото: скриншот Telegram-канала "Abbas Djuma"
Чуть позже Джума обратил внимание на то, что вместе с сирийскими женщинами и детьми в Европу бегут и "уставшие резать головы" боевики из террористических группировок. Он опубликовал скриншот со страницы в Facebook одного из сирийских боевиков, который "пишет, что прибыл в Грецию и находится на пути в Германию".
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