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Турки задолжали русским $2 млрд и платить не собираются - The Wall Street Journal 

16 июня 2020, 01:00  •  65 • Политика
Долг турецких компаний перед "Газпромом" по take-or-pay составляет $2 млрд. По данным The Wall Street Journal, семь частных компаний закупили у "Газпрома" менее 15% от оговоренных объемов газа и не выполнили платежные обязательства. Пока платить никто не собирается.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные неназванные источники пишет, что ряд турецких компаний должны "Газпрому" в общей сложности порядка $2 млрд по механизму take-or-pay. Официально сведения не подтверждены, тем не менее собеседники издания настаивают, что семь частных компаний в течение 2019 года купили у российской компании менее 15% объёмов газа, оговорённых в рамках контрактов. Таким образом, платёжные обязательства не были выполнены.
Турецкие компании надеются решить дело миром, без суда. Источники говорят, что переговоры продолжаются. Контракт предполагал закупку 10 млрд кубометров газа в течение 2019 года по цене от $250 до $300 за тысячу кубометров.
В конце марта представитель "Газпром экспорт" Сергей Комлев говорил, что в феврале 2020 года отмечено снижение отбора газа Турцией. Однако в январе имел место рост.

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