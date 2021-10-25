Елизавета II. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Турция недовольна переменами в настроении монаршей особы

Недавнее письмо британской королевы Елизаветы II, полученное севастопольскими школьниками, наделало немало шума. Адрес "Крым, Россия" взбесил многих русофобов. Теперь своим мнением по этому поводу поделились турки.



Журналист местной газеты имя считает, что такое своеобразное признание возвращения Крымского полуострова в российскую гавань является настоящим демаршем королевского двора. Несмотря на то, что британские власти активно нападают на Москву и ни в какую не соглашаются признавать российский статус Крыма, Ее Величество ведет свою игру.

В целом, такое положение дел в Туманном Альбионе говорит о непоследовательности местных политиков. Турецкий журналист считает, что британцы на самом деле с полнейшим равнодушием относятся к "проблеме Крыма". Только этим можно объяснить такую безалаберность королевского секретариата.

Турок отмечает, что подобные проколы в ведении внешней политики серьезно портят образ Великобритании в мировом пространстве. Теперь многие партнеры страны могут усомниться в надежности заявлений официального Лондона.

Напомним, обсуждаемое письмо написал один из помощников королевы. Ответное послание пришло севастопольским школьникам спустя три месяца после того, как они отправили письмо в Великобританию.