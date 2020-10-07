Турки в Сирии попытались не пустить русских. Но сами подставились

Турки подставили сами себя, попытавшись в одностороннем порядке провести патрулирование трассы М-4 Латакия - Алеппо. По сообщениям SyriaHR, возле города Мухамбель турки привели свои силы в состояние повышенной готовности.

Отмечалось, что они намереваются не пропустить российских военных и в одиночку патрулировать местность.

Кроме того, протурецкие инженерные группы зачищали международную автомагистраль от деревни Аль-Найреб в восточной части Идлиба для удаления и разрушения мин.

Это рассогласование с действиями российских бойцов не прошло мимо внимания журналистов.

Однако, сообщил военный источник "Русской весне", версию о блокировании турецкими войсками российских военных в Сирии можно отнести только к жанру фантастики.

На самом деле у турок больше проблем внутри своих сил в Сирии, нежели с русскими. В частности, в районе патрулирования М-4 между двумя поддерживаемыми Турцией группировками, сопровождавшими колонну, произошло открытое противостояние.

Из-за этой потасовки патрулирование было приостановлено.

Напомним, что за последние два месяца на российско-турецкий патруль неоднократно совершали террористические атаки радикальные бандформирования. В результате для координации действий российских и турецких военнослужащих проведено несколько совместных антитеррористических тренировок.