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Турки в Сирии попытались не пустить русских. Но сами подставились

07 октября 2020, 19:40  •  292 • В мире
Турецкий патруль провёл инспекцию трассы М-4, соединяющей Латакию и Алеппо. По сведениям источников из САР, турки пытались таким образом блокировать проход российским военным. Однако, как выяснили СМИ, во время патрулирования между двумя поддерживаемыми Турцией группировками, сопровождавшими колонну, произошло открытое противостояние.
Турки подставили сами себя, попытавшись в одностороннем порядке провести патрулирование трассы М-4 Латакия - Алеппо. По сообщениям SyriaHR, возле города Мухамбель турки привели свои силы в состояние повышенной готовности.
Отмечалось, что они намереваются не пропустить российских военных и в одиночку патрулировать местность.
Кроме того, протурецкие инженерные группы зачищали международную автомагистраль от деревни Аль-Найреб в восточной части Идлиба для удаления и разрушения мин.
Это рассогласование с действиями российских бойцов не прошло мимо внимания журналистов.
Однако, сообщил военный источник "Русской весне", версию о блокировании турецкими войсками российских военных в Сирии можно отнести только к жанру фантастики.
На самом деле у турок больше проблем внутри своих сил в Сирии, нежели с русскими. В частности, в районе патрулирования М-4 между двумя поддерживаемыми Турцией группировками, сопровождавшими колонну, произошло открытое противостояние.
Из-за этой потасовки патрулирование было приостановлено.
Напомним, что за последние два месяца на российско-турецкий патруль неоднократно совершали террористические атаки радикальные бандформирования. В результате для координации действий российских и турецких военнослужащих проведено несколько совместных антитеррористических тренировок.

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