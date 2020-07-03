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Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
03 июля 2020, 02:00 • 56 • В мире
Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале высказал подозрения относительно "мягкой силы" Турции в Крыму. Он иронично интерпретировал радиосигнал турецких радиостанций, на которые можно настроиться на территории полуострова.
Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале поделился наблюдениями о Крыме. По его словам, удивительным выглядит то, что на территории полуострова практически без помех можно словить сигнал турецких радиостанций.
"Пока едешь по Южнобережному шоссе Крыма, поразительно много ловится турецких радиостанций. Вещают практически без помех. Это у них такая мягкая сила?" - иронично отметил он.
Напомним, что уже с 1 июля в Крыму официально запускается полноценный туристический сезон. Отдыхающих из других регионов начинают принимать отели в Крыму, открываются детские лагеря.
Буквально две недели тому назад на полуострове были сняты введённые из-за коронавируса ограничения.
С 15 июня в Крыму был отменён режим самоизоляции для всех категорий граждан и обязательный двухнедельный карантин (обсервация) для приезжающих из других регионов страны.
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