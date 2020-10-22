Турки увидели повод нажиться на подлодке из "потерянного флота" Гитлера

В Турции нашли один из кораблей "потерянного флота" Гитлера. Малая подводная лодка U-20 была обнаружена дайверами в районе города Карасу в турецкой провинции Сакарья.

По словам профессора Мехмета Эмина Бирпинара, этот корабль, затопленный на глубине 20 метров, - свидетель Второй мировой войны.

Hitler'in kayıp denizaltısı Sakarya'da görüntülendi https://t.co/Najnmv4tED pic.twitter.com/eKKgjOdS23 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 19, 2020

Сейчас найденное судно осматривают специалисты. На записи, сделанной под водой, видна субмарина, покрытая илом и рыболовными сетями.

Впрочем, подлодку не будут поднимать на поверхность. По словам турецкого профессора, из неё можно будет сделать объект для туристического дайвинга.

Согласно архивным сведениям, в годы Второй мировой Германия перебросила в Чёрное море шесть малых дизельных субмарин. На борту каждой могло находиться 26 человек. Три подлодки в ходе сражений были уничтожены Черноморским флотом. Оставшиеся три после перехода Румынии на сторону антигитлеровской коалиции были затоплены экипажами.

Долгое время местонахождение затопленных подлодок U-19, U-20 и U-23 оставалось неизвестным, за что субмарины и получили название "потерянный флот Гитлера", сообщает "АиФ".