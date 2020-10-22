Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требую...
Главная / В мире

Турки увидели повод нажиться на подлодке из "потерянного флота" Гитлера

22 октября 2020, 03:30  •  33 • В мире
В Чёрном море была обнаружена U-20 из "потерянного флота" Адольфа Гитлера. Судно не будут поднимать на поверхность, но всё же извлекут из находки определённую выгоду. Как отметил профессор Мехмет Эмин Бирпинар, из неё можно сделать объект для дайвинг-туризма.
В Турции нашли один из кораблей "потерянного флота" Гитлера. Малая подводная лодка U-20 была обнаружена дайверами в районе города Карасу в турецкой провинции Сакарья.
По словам профессора Мехмета Эмина Бирпинара, этот корабль, затопленный на глубине 20 метров, - свидетель Второй мировой войны.
Hitler'in kayıp denizaltısı Sakarya'da görüntülendi https://t.co/Najnmv4tED pic.twitter.com/eKKgjOdS23
— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 19, 2020
Сейчас найденное судно осматривают специалисты. На записи, сделанной под водой, видна субмарина, покрытая илом и рыболовными сетями.
Впрочем, подлодку не будут поднимать на поверхность. По словам турецкого профессора, из неё можно будет сделать объект для туристического дайвинга.
Согласно архивным сведениям, в годы Второй мировой Германия перебросила в Чёрное море шесть малых дизельных субмарин. На борту каждой могло находиться 26 человек. Три подлодки в ходе сражений были уничтожены Черноморским флотом. Оставшиеся три после перехода Румынии на сторону антигитлеровской коалиции были затоплены экипажами.
Долгое время местонахождение затопленных подлодок U-19, U-20 и U-23 оставалось неизвестным, за что субмарины и получили название "потерянный флот Гитлера", сообщает "АиФ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 10:05
Самая секретная операция века: Бен Ладен жив?
21 октября 2020, 19:15
Российская авиация ударила по югу Идлиба. Очевидцы засняли "чёс" по норам боевиков
21 октября 2020, 13:45
Банковские карты под угрозой: "Пять глаз" охотятся за шифрами и паролями
21 октября 2020, 08:15
"Немцы будут в темноте": Депутат посчитал последствия отказа от "Северного потока - 2"
21 октября 2020, 07:15
Ядерная смета: как США намерены заменить арсенал баллистических ракет Minuteman III
21 октября 2020, 22:55
Немцы увидели мрачное предзнаменование в смерти учителя: "Меркель наводнила страну террористами"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 22:55
Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армен...
21 октября 2020, 22:55
Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня
21 октября 2020, 23:50
Россия не справилась: Турция заявила о готовности ввести войска в Карабах
21 октября 2020, 23:50
Карасев предположил, что было бы, если бы Сталин не присоединил Западную Украину
21 октября 2020, 23:50
Спасти и сохранить: власти пообещали не вводить новый карантин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2020, 21:05
Показал Украине, что она теряет: Вассерман рассказал о хитром ходе Путина
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
16 октября 2020, 21:50
После угроз Лаврова немцы пожаловались на непокорную Россию
20 октября 2020, 15:45
Соскин: Война с Россией неизбежна
18 октября 2020, 17:00
"Россия будет трещать по швам". Как при Ельцине: Михеев разъяснил уготованную нам Европой участь
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.