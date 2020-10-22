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Турки увидели повод нажиться на подлодке из "потерянного флота" Гитлера
22 октября 2020, 03:30 • 33 • В мире
В Чёрном море была обнаружена U-20 из "потерянного флота" Адольфа Гитлера. Судно не будут поднимать на поверхность, но всё же извлекут из находки определённую выгоду. Как отметил профессор Мехмет Эмин Бирпинар, из неё можно сделать объект для дайвинг-туризма.
В Турции нашли один из кораблей "потерянного флота" Гитлера. Малая подводная лодка U-20 была обнаружена дайверами в районе города Карасу в турецкой провинции Сакарья.
По словам профессора Мехмета Эмина Бирпинара, этот корабль, затопленный на глубине 20 метров, - свидетель Второй мировой войны.
Сейчас найденное судно осматривают специалисты. На записи, сделанной под водой, видна субмарина, покрытая илом и рыболовными сетями.
Впрочем, подлодку не будут поднимать на поверхность. По словам турецкого профессора, из неё можно будет сделать объект для туристического дайвинга.
Согласно архивным сведениям, в годы Второй мировой Германия перебросила в Чёрное море шесть малых дизельных субмарин. На борту каждой могло находиться 26 человек. Три подлодки в ходе сражений были уничтожены Черноморским флотом. Оставшиеся три после перехода Румынии на сторону антигитлеровской коалиции были затоплены экипажами.
Долгое время местонахождение затопленных подлодок U-19, U-20 и U-23 оставалось неизвестным, за что субмарины и получили название "потерянный флот Гитлера", сообщает "АиФ".
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