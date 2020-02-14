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Турки убили одного русского посла, теперь грозят убить второго

14 февраля 2020, 17:39  •  24 • Война
В Турции послу РФ Алексею Ерхову угрожают расправой. Об этом дипломат рассказал в интервью агентству Sputnik-Турция. Предыдущий российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года на открытии художественной выставки. Застреливший посла террорист выкрикивал «Не забывайте про Сирию!»
По словам Ерхова, на фоне обострения ситуации в Идлибе в соцсетях началась «ужасное безумие», и ему поступают прямые угрозы. «Не хочется, но процитирую некоторые высказывания: „Попрощайся с жизнью“, „Никто не будет тебя оплакивать“, „Настало время тебе сгореть“ и так далее», — сообщил дипломат.
Он отметил, что аналогичная ситуация сложилась пять лет назад из-за конфликта в сирийском Алеппо. «Каким был результат? „Самолетный кризис“ (Россия приостанавливала чартерное авиасообщение с Турцией после того, как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили российский истребитель Су-24 в Сирии) и злодейское убийство посла Карлова. Тем временем я сам получаю прямые угрозы. Неужели прошлое никого ничему не учит?» — сказал Ерхов.
Посол добавил, что согласен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который «жестко и справедливо» раскритиковал происходящее в соцсетях. Как считает дипломат, из-за «гнева и ненависти» некоторые пользователи соцсетей «забывают о рациональном мышлении». «Но гораздо более опасно совершенное нежелание понять своего партнера и логику его действий, прислушаться к его словам, иметь иной взгляд на происходящее. Такой настрой может привести к большим неприятностям», — отметил Алексей Ерхов.
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Напомним: на этой неделе Эрдоган впервые обвинил Россию и сирийские правительственные войска в атаке на мирных жителей в Идлибе. «Сирийский режим, поддерживаемый российскими силами и проиранскими боевиками, постоянно нападает на мирных жителей, совершает массовые убийства и проливает кровь», — заявил Эрдоган, выступая в парламенте, и подчеркнул, что Турция «не будет оставаться в этой ситуации зрителем».
Эрдоган напомнил, что «за последние дни в результате атак режима» у турецкой стороны было 14 погибших и 45 раненых. В ответ, по данным Минобороны Турции, было атаковано 115 целей и «нейтрализован 101 сирийский военный».
Президент Турции потребовал до конца февраля отвести проасадовские силы за линию турецких наблюдательных пунктов вокруг зоны деэскалации Идлиб. В противном случае, добавил он, эти силы «туда отведут».
Более того, он пригрозил атаковать проасадовские силы — как в случае «нанесения ущерба» турецким военным, так и в случае ударов по гражданскому населению в Идлибе. Эрдоган также предупредил, что «атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше». Боевые вылеты в Идлибе сирийские летчики, напомним, осуществляют при поддержке воздушно-космических сил РФ.
По сути, Эрдоган выдвинул Дамаску и Москве ультиматум: сирийские войска должны выйти за пределы идлибской зоны деэскалации. В противном случае Анкара оставляет за собой право отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь.
Отметим, что дополнительное соглашение по Идлибу было заключено в Сочи президентом РФ Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в сентябре 2018 года. Текст соглашения не опубликован до сих пор. СМИ распространили текст документа, который якобы и был Сочинским меморандумом. В нем содержится пункт, о котором лидеры не объявляли: о том, что Россия «примет все необходимые меры для предотвращения военных операций и атак на Идлиб и сохранения статус-кво».
Тем временем обстановка в Идлибе продолжает накаляться. 14 февраля стало известно, что сирийской армии в ходе контрнаступления на севере страны впервые за много лет удалось взять под полный контроль стратегически важную трассу М-5 Дамаск-Алеппо, однако расположенные в Идлибе турецкие наблюдательные посты блокируют проезд по ней.
Чем грозит обострение в Идлибе, как теперь будет развиваться ситуация в Сирии?
— Алексей Ерхов — мой однокурсник, — говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — В связи с угрозами, бывшие однокурсники говорят: Леша, держись, мы тебя в обиду не дадим, наш ответный удар будет смертельным!
Что касается Сочинского меморандума, я уверен: в нем действительно имелось положение, что Россия будет влиять на правительство Сирии с тем, чтобы сирийская армия не вела боевые действия против Идлиба.
Но соглашение надо воспринимать в совокупности. В нем также были четкие положения о том, что правительство Эрдогана гарантирует: боевики террористических организаций в Идлибе будут разоружены, нейтрализованы. Что там останется только политическая оппозиция, которая займется процессом мирного урегулирования.
Это важнейшее положение. Соглашение всегда компромисс, и надо выполнять все обязательства, а не только требовать от другой стороны, чтобы она выполняла договоренности.
В итоге, Эрдоган ничего не сделал для нейтрализации террористов. У него, по-моему, и желания, и возможностей сделать это не было. Турецкий лидер только для проформы согласился с этим, в надежде, что Россия будет выполнять свою часть соглашения, а он умоет руки — и все будет идти, как идет.
Но боевики, естественно, не успокоились. Особенно с учетом, что в Идлибе действуют эмиссары Запада, которые этих боевиков используют. Задача эмиссаров — как можно дольше растянуть гражданскую войну в Сирии, сохранить плацдарм для враждебной деятельности против правительства Башара Асада, создавать в Идлибе военный фланг, который в перспективе — при удобном моменте — сможет снова перейти в наступление.
Повторюсь, Эрдоган не выполнил свою часть обязательств. Потому что атаки на российскую базу продолжались, продолжались и обстрелы территорий, подконтрольных сирийским войскам. Ну и оппозицию в Идлибе турецкий лидер не разделил — не отделил экстремистов и террористов от умеренной оппозиции. И политический диалог, который она должна вести по нормализации ситуации, так и не начался.
В итоге мы имеем то, что имеем. Поскольку враждебные действия со стороны Идлиба продолжаются — считай, Эрдоган соглашения не выполнил. Ну и мы тогда не обязаны выполнять нашу часть — это не дорога с односторонним движением.
«СП»: — Как теперь будет развиваться ситуация?
— Теперь сирийской армией заняты новые позиции — и никто их, естественно, возвращать не будет. Вообще, я считаю, сирийская армия имеет право освободить весь Идлиб: Эрдоган показал, что не способен справиться с экстремистской оппозицией.
Что до требований турецкого лидера прекратить наступление — это какой-то нонсенс, не вписывающийся ни в логику, ни в международное право. Сирийская армия — подчеркну это — действует на своей территории. И угрожать ей, что сейчас Турция использует свои войска для остановки наступления — это, фактически, объявление войны Сирии и акт агрессии.
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А надо понимать: у Москвы с Дамаском союзнические отношения, и при турецком акте агрессии мы будем обязаны Сирию поддержать. Если Эрдоган рассчитывает, что мы останемся в стороне, когда он начнет наступление — он ошибается.
На деле, все наступление Эрдогана будет разгромлено в течение нескольких дней, все турецкие танки и бронемашины будут побиты нашей авиацией. Чего Эрдоган хочет — убить как можно больше своих людей?!
Не думаю, что турецкий лидер такой простачок. Скорее, он блефует — пытается запугать и сирийцев, и нас обострением отношений. Что сейчас нам, конечно, невыгодно. Но что поделать? Мы не можем поддаваться на шантаж.
Ну, не хочет Эрдоган хороших отношений с Москвой из-за куска сирийской — подчеркну — земли, хочет эти отношения испортить. Значит, так тому и быть. Потому что если партнер — Анкара наш партнер — готов с нами поссориться из-за чужой территории, то чего ожидать в будущем? Что Эрдоган начнет предъявлять права на Крым и Абхазию, а нам предложит отступать?! Так дело не пойдет.
«СП»: — В чем мы в нынешней ситуации можем учесть интересы Турции?
— Единственный вариант, который мы можем участь — районы проживания туркоманов. Это тюркские племена, не арабы, и на их территории возможно создание какой-то зоны безопасности
Это будет аналогом ситуации, в которой мы поддерживаем русских в Донбассе. По сути, Эрдоган имеет право защищать — но не весь Идлиб, а именно туркоманов. Это небольшой район, и мы можем договориться, что туда наступление сирийских войск не будет развиваться.
Ну и можно согласиться, что Турция будет контролировать 30-киломитровую зону вдоль границы в курдских районах — чтобы не было беженцев и террористической активности.
Но на этом — все, больше никаких уступок Эрдогану быть не может. Наступление сирийской армии должно продолжаться до полного уничтожения боевиков в Идлибе. Иначе война там будет тянуться бесконечно долго.
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«СП»: — По существующим соглашениям, командование турецкой армии расположило в провинции Идлиб 12 своих хорошо подготовленных к круговой обороне так называемых «наблюдательных пунктов». И министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара не собирается их сворачивать. Как быть с этими блок-постами?
— Никакой угрозы эти наблюдательные посты не представляют. Замечу, Эрдоган грозится начать прямое военное вторжение, а часть этих постов уже находится в окружении сирийских войск. Де-факто, Эрдоган, в случае наступления турецкой армии, отдаст наблюдательные пункты на растерзание сирийским войскам. Этот момент турецкий лидер тоже должен учитывать.
«СП»: — Вы считаете, шансы на масштабное обострение нулевые?
— 100-процентной гарантии, понятно, я дать не могу. Эрдоган, как мы видим, человек резкий, и иногда идет на нерациональные действия. Можно вспомнить, к примеру, как громко он поругался с американцами.
Но урок с нашим сбитым Су-24 в Сирии, возможно, пойдет ему на пользу. Второй раз такое мы ему вряд ли простим. Эрдоган это понимает — думаю, он будет действовать осторожно.
Возможно, Турция будет оказывать помощь боевикам в Идлибе. Но чтобы Эрдоган начал прямую крупномасштабную операцию против Сирии — это вряд ли.
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