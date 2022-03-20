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Турки требуют: "Вон из НАТО!". Народ вышел на улицы

20 марта 2022, 02:20  •  199 • Политика
Граждане из стран НАТО увидели на примере Украины, что альянс является геополитическим инструментом США, и Америке нет дела на других его членов.
Глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз заявил корреспонденту Ленты.ру о том, что Турция может выйти из НАТО, так как альянс можно считать развалившимся.
Об этом уже говорили Макрон и Меркель. НАТО не может гарантировать безопасность своим союзникам и разрушится в течение ближайших пару лет. А вот Россия организует новый стратегический пакт, в который войдет и Турция.
Сегодня в Турции проходят митинг под лозунгом "Вон из НАТО". Граждане республики с плакатами вышли на улицы больших городов и требуют от правительства покинут альянс.
Подписчики тг-канала Царьград под постом о митингах поделились своим мнением:
— Демонстрация с тем же лозунгом за выход из НАТО прошла и в Италии.
— Демонстрации могут быть просто предметом торга между властями и альянсов для достижения своих интересов. Так что обольщаться насчёт хитрых турков не стоит.
— Это публично и это поддержка России.
— Просто люди в странах НАТО увидели наконец-то, что альянс есть геополитический инструмент США, и Америке глубоко наплевать на других его членов. Они есть пушечное мясо, расходный материал служащий процветанию США.

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