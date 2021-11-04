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Турки толпой напали на американского военного с криками: "Янки, гоу хоум!"

04 ноября 2021, 18:05  •  88 • В мире
В Стамбуле устроили "горячий приём" американскому военному, который решил сойти с палубы своего корабля и погулять по городу. Недовольные жители с криками "Янки, гоу хоум!" набросились на матроса и... надели ему на голову пакет.
Несколько дней назад корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney остановился в Стамбуле. Позже судно должно присоединиться к эсминцу ВМС США Porter для участия в военных учениях.
Этот визит не порадовал жителей города: они попросили американцев как можно скорее покинуть пределы Турции, однако моряки просьбу проигнорировали. После этого несколько военных решили отправиться на прогулку по городу, но, как оказалось, напрасно.
Разгневанные турки, увидев американцев, устроили им настоящую травлю, скандируя требования покинуть страну. А затем просто поймали одного из нежеланных гостей и надели ему на голову пакет.
Военнослужащему не осталось ничего, кроме как позорно ретироваться. Видео инцидента попало в Twitter, собрав немало язвительных комментариев.
Радушный приём!
В Стамбуле остановился флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney, а моряки с него решили пойти погулять по городу. Зря. Местные были им, мягко говоря, не рады.

Вояк обзывали преступниками и убийцами и надевали им на головы пакеты. pic.twitter.com/UGilXveZG3
— Надежда Родионова (@newnad_rod) November 4, 2021

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