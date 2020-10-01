Турки станут пушечным мясом в войне за Карабах - Жириновский

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В конфликте в кавказском регионе заинтересован Запад, считает политик

Основным заинтересованным лицом в участии Турции в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха является Запад, а вовсе не Анкара. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его словам, турецкие власти одержимы идеей возрождения Османской империи, поэтому и лезут "в различные конфликты в надежде усилить влияние". Однако от вторжения Анкары в пределы древнего Арцаха выгоду приобретет коллективный Запад, который стремится увеличить число очагов нестабильности у границ России.

"Турки – это пушечное мясо, они будут все делать, они попытаются создать Османскую империю, а Запад что получает? Опять бьет Россию на Южном Кавказе", – подчеркнул Владимир Вольфович.

Политик считает, что если сейчас не остановить Анкару, она пойдет и дальше курсом по экс-советским республикам – в Туркмению, Узбекистан, чтобы взорвать ситуацию в Афганистане.

Ранее сегодня лидеры РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта вокруг НКР прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Не успел документ появиться в СМИ, как пришла ответка из Анкары. Президент Турции Реджеп Тайи Эрдоган объявил, что Москва, Париж и Вашингтон, которые составляют Минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахской проблемы, ничего не сделали за 30 лет, а сегодня пытаются "найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо".

По его словам, вопрос можно решить единственным путем – "оккупанты должны покинуть эти территории".

