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Турки сбили сирийский самолёт. Идут поиски экипажа - источник

04 марта 2020, 07:35  •  118 • В мире
В Сирии турецкие военные сбили сирийский самолёт L-39 во время операции. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на сирийское информагентство и официальные заявления Минобороны Турции. О погибших и пострадавших ничего не известно. Идут поиски экипажа.
В Сирии потерпел крушение самолёт правительственных сил L-39. Сообщения об этом появились в ряде Telegram-каналов со ссылкой на сирийское информагентство и официальные заявления Минобороны Турции. По предварительным данным, самолёт сбили турецкие военные западнее города Маарэт ан-Нумана. Идёт операция по поиску экипажа.
Сообщение об этом появилось днём во вторник, 3 марта. По данным Telegram-канала "ANNA-NEWS|Новости|Сирия|Донбасс", это произошло западнее населённого пункта Маарэт ан-Нумана, который расположен на северо-западе Сирии. Во время операции турецкие военные сбили L-39.
Фото: Twitter/@tcsavunma
Позже официальная информация появилась и в Twitter Минобороны Турции.
Напомним, накануне в СМИ появлялась информация о сбитом Су-24, принадлежащем правительственным войскам. В Сети появился ролик, как боевики из подразделений, которых поддерживает турецкая сторона, "отметили" сбитый самолёт. Террористы решили, что упал Су-24 сирийских правительственных войск. На кадрах террористы радуются и улыбаются, показывая на обломки воздушного судна. Однако в Рунете обратили внимание на знак ВВС Турции на крыле самолёта. Как пишет издание Lenta.ru, судя по всему, сбитый Су-24 оказался турецким дроном.

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