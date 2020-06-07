Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"

Украинский ресурс Defense Express со ссылкой на инсайдеров сообщил о ликвидации 23 комплексов "Панцирь-С1", уничтоженных Турцией. По информации портала, якобы в Сирии и Ливии "Панцири" не устояли перед хитроумной стратегией турецких военных.

Утверждается, что в Сирии было уничтожено 8 ЗРПК "Панцирь", а в Ливии - 15.

Одолеть российские ЗРПК, пишет Defense Express, удалось благодаря особой стратегии, избранной турками. Они-де использовали технику роя для беспилотников, а также использовали станции радиотехнического мониторинга и радиоэлектронного подавления, чтобы "подавить" ПВО России.

Впрочем, из доказательств приведённой информации лишь отсылка к неким "своим" источникам.

Примечательно, что и раньше Defense Express хвалил турецкие беспилотники, которые якобы устроили "настоящий геноцид" ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства.

При этом украинские эксперты утверждают, что все сообщения сирийской и ливийской прессы о потерях десятков БПЛА Турции в Ливии и САР являются ложью.