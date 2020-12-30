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Турки "в шкуре ягнёнка" проникли на Каспий: Хитрый финт Эрдогана против России раскрыл Леонков

30 декабря 2020, 02:15  •  64 • Политика
Алексей Леонков раскрыл хитрый финт Реджепа Тайипа Эрдогана против России. По его мнению, турки сначала изобразили из себя союзников Москвы, а после "в шкуре ягнёнка" и при помощи Азербайджана проникли на Каспий. Однако этот план разрабатывался не в Анкаре, добавил эксперт.
Военный эксперт Алексей Леонков высказался об амбициях Турции, направленных на расширение влияния в Центральной Азии, а также в отдельных регионах России.
Ранее Telegram-ресурс "Синяя Борода" выложил географическую карту, отражающую концепцию Анкары "Один народ - пять государств". В зону турецких интересов, в частности, вошли и несколько субъектов РФ.
Леонков в комментарии для канала Царьград обратил внимание, что лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган уже заметно продвинулся в выполнении своего амбициозного плана.
Азербайджан, который принял сотрудничество Турции, фактически пустил её на Каспий. Я думаю, что эту "многоходовочку" придумали не в Анкаре, а в Британии. А турки в определённый момент изобразили из себя наших союзников. Правда, Эрдоган никогда не скрывал своего отношения к российскому Крыму, - подчеркнул военный эксперт.
Тем не менее у некоторых сложилась иллюзия, что с Турцией можно договориться вплоть до партнёрских отношений, добавил он.
Но это не так. Анкара никогда не будет союзником Москвы. Нужно это понимать. До тех пор, пока Турцией руководят из Лондона, до тех пор, пока британские спецагенты якшаются с турецкой разведкой, этого не произойдёт, - отрезал собеседник "Первого русского".

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