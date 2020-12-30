Турки "в шкуре ягнёнка" проникли на Каспий: Хитрый финт Эрдогана против России раскрыл Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков высказался об амбициях Турции, направленных на расширение влияния в Центральной Азии, а также в отдельных регионах России.

Ранее Telegram-ресурс "Синяя Борода" выложил географическую карту, отражающую концепцию Анкары "Один народ - пять государств". В зону турецких интересов, в частности, вошли и несколько субъектов РФ.

Леонков в комментарии для канала Царьград обратил внимание, что лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган уже заметно продвинулся в выполнении своего амбициозного плана.

Азербайджан, который принял сотрудничество Турции, фактически пустил её на Каспий. Я думаю, что эту "многоходовочку" придумали не в Анкаре, а в Британии. А турки в определённый момент изобразили из себя наших союзников. Правда, Эрдоган никогда не скрывал своего отношения к российскому Крыму, - подчеркнул военный эксперт.

Тем не менее у некоторых сложилась иллюзия, что с Турцией можно договориться вплоть до партнёрских отношений, добавил он.