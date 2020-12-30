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Турки "в шкуре ягнёнка" проникли на Каспий: Хитрый финт Эрдогана против России раскрыл Леонков
30 декабря 2020, 02:15 • 64 • Политика
Алексей Леонков раскрыл хитрый финт Реджепа Тайипа Эрдогана против России. По его мнению, турки сначала изобразили из себя союзников Москвы, а после "в шкуре ягнёнка" и при помощи Азербайджана проникли на Каспий. Однако этот план разрабатывался не в Анкаре, добавил эксперт.
Военный эксперт Алексей Леонков высказался об амбициях Турции, направленных на расширение влияния в Центральной Азии, а также в отдельных регионах России.
Ранее Telegram-ресурс "Синяя Борода" выложил географическую карту, отражающую концепцию Анкары "Один народ - пять государств". В зону турецких интересов, в частности, вошли и несколько субъектов РФ.
Леонков в комментарии для канала Царьград обратил внимание, что лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган уже заметно продвинулся в выполнении своего амбициозного плана.
Тем не менее у некоторых сложилась иллюзия, что с Турцией можно договориться вплоть до партнёрских отношений, добавил он.
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