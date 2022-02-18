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Турки "посягнули" на регионы России: Татарстан и Чувашию отнесли к "тюркским республикам"

18 февраля 2022, 12:35  •  28 • Политика
Несколько регионов России отнесли к "автономным тюркским республикам". Такую информацию опубликовало турецкое СМИ.
Турки "посягнули" на русские регионы и отнесли некоторые из них к "автономным тюркским республикам".
В частности, такими республиками якобы являются Татарстан, Башкортостан и Чувашия, пишет турецкий журнал "Karar". В списке значатся также Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия.
В статье указано, что в мире насчитывается от 200 до 250 млн тюрок, и одна треть из них проживают в Турции.
Ранее экономист Юрий Атаманюк назвал худшего из возможных посредников между Россией и Украиной - это Турция. Он отметил, что Анкара априори не может быть посредником в мирных переговорах.

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