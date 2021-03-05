Турки пошли на поводу у Украины и стёрли русский Крым

Турецкие власти пошли на поводу у украинских дипломатов и стёрли со скульптуры карту России с русским Крымом. Таким образом, Киев устроил очередной политический скандал в этой стране.

Скульптура, на которой была изображена карта России с Крымом, появилась в турецкой Аланье во время арт-фестиваля. Арт-объект, созданный гражданином России, возмутил украинских дипломатов, которые потребовали от местных властей немедленно стереть с монумента "неправильную карту". Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Война с памятником оказалась настолько важной для Киева, что украинский МИД распорядился отправить консула Эмира Рустамова в Аланью, чтобы уговорить мэра города Адема Мурата Юджеля "внести поправки". В итоге турки пошли на уступки и соскоблили неугодную Украине карту.

Отметим, что это уже не первый скандал, который устраивают украинские дипломаты за границей. Ранее посольство страны добилось внесения изменений в статью турецкой "Википедии", в которой борщ был назван исконным русским блюдом.

Кроме того, украинские дипломаты требовали от французского агентства France Presse убрать карту с российским Крымом. Аналогичные разбирательства Киев устроил с одним из французских издательств, которое напечатало тираж школьных атласов с перекрашенным в российские цвета Крымом.