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Турки пошли на поводу у Украины и стёрли русский Крым

05 марта 2021, 18:45  •  226 • Политика
Турецкие власти пошли на поводу у украинских дипломатов и стёрли со скульптуры карту России с русским Крымом. Таким образом, Киев устроил очередной политический скандал в этой стране.
Скульптура, на которой была изображена карта России с Крымом, появилась в турецкой Аланье во время арт-фестиваля. Арт-объект, созданный гражданином России, возмутил украинских дипломатов, которые потребовали от местных властей немедленно стереть с монумента "неправильную карту". Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Война с памятником оказалась настолько важной для Киева, что украинский МИД распорядился отправить консула Эмира Рустамова в Аланью, чтобы уговорить мэра города Адема Мурата Юджеля "внести поправки". В итоге турки пошли на уступки и соскоблили неугодную Украине карту.
Отметим, что это уже не первый скандал, который устраивают украинские дипломаты за границей. Ранее посольство страны добилось внесения изменений в статью турецкой "Википедии", в которой борщ был назван исконным русским блюдом.
Кроме того, украинские дипломаты требовали от французского агентства France Presse убрать карту с российским Крымом. Аналогичные разбирательства Киев устроил с одним из французских издательств, которое напечатало тираж школьных атласов с перекрашенным в российские цвета Крымом.

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