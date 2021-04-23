Турки показали уничтожение русского "Панциря-С1"

В Турции показали свой новый ударный беспилотник Bayraktar Akıncı. На видеодемонстрации способностей дрона, созданного в виде анимации, показано, как тот уничтожает цель, очень похожую на комплекс ПВО "Панцирь-С1".

Турецкая военная компания Roketsan рассекретила свой новейший ударный беспилотник Bayraktar Akıncı. Видео с демонстрацией способностей нового дрона появилось в Сети.

Судя по анимации, на которой новый БПЛА уничтожает зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", турки приготовили свою "ответку" на наш "Ланцет", уже прозванный среди экспертов "убийцей" Bayraktar.

Фото: скриншот youtube-канала Roketsan A.Ş.

Один нюанс: видео было сделано как анимационный ролик. На записи оператор дрона обозначает три цели для нанесения ракетного удара с беспилотника. Одна из них вблизи очень похожа на русский "Панцирь-С1".

В пресс-релизе, опубликованном турецким разработчиком, указывается, что "первые огневые испытания" беспилотника уже "успешно завершены" и "умные" боеприпасы MAM-C, MAM-L и MAM-T точно поразили все обозначенные цели".

Это, к слову, не первый раз, когда иностранные оружейники используют компьютерную мультипликацию в свою пользу. Ранее уже демонстрировались "мультики" по уничтожению русской военной техники. Однако реальность пока доказывает обратное.