Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Главная / Политика

Турки показали уничтожение русского "Панциря-С1"

23 апреля 2021, 15:10  •  51 • Политика
В Турции показали свой новый ударный беспилотник Bayraktar Akıncı. На видеодемонстрации способностей дрона, созданного в виде анимации, показано, как тот уничтожает цель, очень похожую на комплекс ПВО "Панцирь-С1".
Турецкая военная компания Roketsan рассекретила свой новейший ударный беспилотник Bayraktar Akıncı. Видео с демонстрацией способностей нового дрона появилось в Сети.
Судя по анимации, на которой новый БПЛА уничтожает зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", турки приготовили свою "ответку" на наш "Ланцет", уже прозванный среди экспертов "убийцей" Bayraktar.
Фото: скриншот youtube-канала Roketsan A.Ş.
Один нюанс: видео было сделано как анимационный ролик. На записи оператор дрона обозначает три цели для нанесения ракетного удара с беспилотника. Одна из них вблизи очень похожа на русский "Панцирь-С1".
В пресс-релизе, опубликованном турецким разработчиком, указывается, что "первые огневые испытания" беспилотника уже "успешно завершены" и "умные" боеприпасы MAM-C, MAM-L и MAM-T точно поразили все обозначенные цели".
Это, к слову, не первый раз, когда иностранные оружейники используют компьютерную мультипликацию в свою пользу. Ранее уже демонстрировались "мультики" по уничтожению русской военной техники. Однако реальность пока доказывает обратное.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
23 апреля 2021, 06:55
"Вмешательство во вмешательство"? Россия сделала важное предложение США
23 апреля 2021, 06:55
"Я рад": Вернувшийся в США посол раскрыл свои планы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
17 апреля 2021, 19:50
Месть за уборщиц и электриков будет страшна! США готовятся к реваншу с русскими за санкции
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.