Турки подводят Казахстан к расколу призывами "У вас нет больше выбора!"

После обращения Токаева к ОДКБ с просьбой о помощи в подавлении беспорядков в стране протурецкие паблики принялись нагнетать обстановку и подводить к расколу общества. "Выходите на баррикады, пора снести эту кремлёвскую власть. Долой оккупантов! У вас нет больше выбора", - приводит политолог Владимир Аватков избранные цитаты.

В ОДКБ ответили согласием на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи в связи с событиями 5 января. Протурецкие силы в стране ответили на это агрессивной пропагандой, отмечает политолог Владимир Аватков.

Он отмечает, что изначально пантюркистские каналы, как и Турция, сдерживались от оценок происходящего в Казахстане. Однако стоило главе государства обратиться в ОДКБ, как протурецкие силы в стране мгновенно активизировались.

Эта власть потеряла всю легитимность! Народ Казахстана, я обращаюсь к вам, выходите на баррикады, пора снести эту кремлёвскую власть. Долой оккупантов! У вас нет больше выбора, не мы начали эту войну, её начали кремлёвские псы, когда попросили у Кремля помощи. Русские и белорусы, выходите тоже на улицы в своих городах, время свободы пришло!

- приводит Владимир Аватков в своём Telegram-канале избранные цитаты из протурецких пабликов.

Эксперт отмечает, что время действительно пришло. Время пришло для того, чтобы наконец расставить все точки над i.