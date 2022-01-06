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Главная / Политика

Турки подводят Казахстан к расколу призывами "У вас нет больше выбора!"

06 января 2022, 12:25  •  355 • Политика
После обращения Токаева к ОДКБ с просьбой о помощи в подавлении беспорядков в стране протурецкие паблики принялись нагнетать обстановку и подводить к расколу общества. "Выходите на баррикады, пора снести эту кремлёвскую власть. Долой оккупантов! У вас нет больше выбора", - приводит политолог Владимир Аватков избранные цитаты.
В ОДКБ ответили согласием на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи в связи с событиями 5 января. Протурецкие силы в стране ответили на это агрессивной пропагандой, отмечает политолог Владимир Аватков.
Он отмечает, что изначально пантюркистские каналы, как и Турция, сдерживались от оценок происходящего в Казахстане. Однако стоило главе государства обратиться в ОДКБ, как протурецкие силы в стране мгновенно активизировались.
Эта власть потеряла всю легитимность! Народ Казахстана, я обращаюсь к вам, выходите на баррикады, пора снести эту кремлёвскую власть. Долой оккупантов! У вас нет больше выбора, не мы начали эту войну, её начали кремлёвские псы, когда попросили у Кремля помощи. Русские и белорусы, выходите тоже на улицы в своих городах, время свободы пришло!
- приводит Владимир Аватков в своём Telegram-канале избранные цитаты из протурецких пабликов.
Эксперт отмечает, что время действительно пришло. Время пришло для того, чтобы наконец расставить все точки над i.

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