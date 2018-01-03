Турки отстреливают солдат Асада, требуя вмешательства Москвы

Турецкая армия присутствовала в Сирии практически с самого начала гражданской войны. Вначале это были неофициальные операции, строившиеся в расчете на местные протурецкие силы в лице, например, тех же туркоманов. Но с появлением Исламского государства* многие бывшие союзники Анкары перешли на сторону псевдохалифата, увлекшись новой идеей. Сейчас же ИГ повержено, но ее бывшие солдаты продолжают вести прежний образ жизни — воевать с армией Башара Асада. Да, судя по множествам имеющихся интервью, туркоманы и им подобные не были фанатиками режима Абу Бакра Аль-Багдади(лидер ИГИЛ — авт.), а выступили на его стороне только потому, что он и его боевики наиболее эффективно сражались против сил сирийских властей. Но теперь это в прошлом, и Асаду практически ничего не угрожает. Это не означает, что у него не осталось врагов или недоброжелателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда критиковал Башара Асада, во всяком случае, после того, как арабская весна пришла и в Сирию. На то были свои причины — все-таки при нынешнем президенте Анкара может рассчитывать на расширение своего геополитического влияния в регионе и во всем остальном исламском мире. Но после вмешательства России в сирийский конфликт Турции пришлось менять свою политику в данном направлении. Сначала был сбит российский самолет, что привело к крупнейшему за последние десятилетия кризису во взаимоотношениях Кремля и Анкары. Однако его удалось преодолеть за счет персональных хлопот турецкого президента. И теперь Эрдоган не так часто поливает грязью своего сирийского коллегу. Тем не менее, интервенция его армии в Сирию все же произошла. Все началось с операции «Щит Евфрата», которая, как было изначально заявлено, направлена только против курдов и Исламского государства. Так и вышло — турки разорвали курдский фронт и вышли к позициям, которые контролируются Дамаском. Но с недавнего времени было объявлено о возобновлении военной экспансии в Сирии.

Целью турецкой армии стал город Эфрин на северо-западе провинции Алеппо. О необходимости взять под контроль эту территорию говорил сам Эрдоган, но ситуация в окрестностях по-прежнему спокойна, если не считать привычные для местного населения ежедневные приграничные перестрелки. Несмотря на это, турецкая техника активно перебрасывается в Сирию. Зачем? Грозит ли это конфликтом между Дамаском и Анкарой? Об этом мы побеседовали с турецким военным экспертом Эндером Имреком.

«СП»: — Когда будет продолжена операция «Щит Евфрата»?

— Реакция Эрдогана на положение в Алеппо была предсказуемой. Он сделал политический ход и объявил о том, что Турция возьмет под контроль ситуацию в тех районах Сирии, которые наиболее важны. Эта приграничные зоны, где часто происходя военные столкновения. С точки зрения гражданской безопасности это очень важное решение. Но это не так просто сделать. Для начала надо пожертвовать десятками солдатских жизней. В прошлый раз было именно так. А потом придется оправдываться перед Соединенными Штатами Америки. США не могут допустить того, чтобы Турция, объявив войну курдам, забрала себе то, что Коалиция передала оппозиции. Если Эрдоган сможет забрать Эфрин, то что ему помешает через год или два точно также войти в Ракку? Пока американцы контролируют ситуацию.

«СП»: — Тогда зачем Турции содержать так много военных в Сирии?

— Выводить армию нельзя, потому что это сейчас будет очень непопулярное решение. Это сильно отразится на рейтинге власти. Пока армия в Сирии, люди будут знать, что их безопасность обеспечивается не только внутри страны, но и из-за границы. Да, люди верят этому, как и американцы, как и русские. Дань неоимпериализму. Но при этом надо убеждать солдат, что они сами делают благое дело, а когда они бездействуют, то с ними сложно договариваться. На родине они спокойны, но в чужой стране им надо доказывать необходимость их присутствия там.

«СП»: — И как это делает Турция?

— Надо было просто найти того, кого можно назвать врагом. Вместо курдов подойдет любой другой враг местной оппозиции. Контролируемые Турцией районы граничат только с курдами и с территорией режима. Значит, врагом станет армия режима. Американцы не против этого. Значит, можно. Ежедневно на севере Алеппо происходят стычки между оппозицией и режимом, Турция не отправляет туда технику или большие силы. Для поддержки повстанцев достаточно группы снайперов. Раньше о больших жертвах сообщали курды. Турецкие снайперы проявили себя очень эффективно в ходе контроля приграничных районов. А сейчас известно, что за последнюю неделю было застрелено несколько бойцов армии Асада. О снайперах сообщаются сирийские и курдские журналисты. И это — правда, потому что последние пять лет в Турции действует новая программа по подготовке снайперов, которым предстоит участвовать в боевых действиях в других странах.

«СП»: — Турция не боится испортить этим свои отношения с Россией?

— Для этого нет причин. Эти случаи обычны для Сирии. К сожалению, тут каждый день погибают люди, и на смерть одного или двух солдат закроют глаза. Если эти случаи участятся, Россия обязательно вмешается, но пока ей не стоит переживать из-за этого. Сейчас с этим должен разбираться Асад и его генералы.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.