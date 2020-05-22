Турки описали госпереворот в России: "Трудные времена в Кремле"

Автор турецкого издания Т24 Хакан Аксай заявил, что всё чаще в российских СМИ стали звучать тезисы о некоем перевороте, намечающемся в России. "Вы шутите? Что за нелепость, какой ещё переворот?" - недоумевает он.

Однако, признался журналист, так или иначе интересно было бы проверить, откуда вообще возникают такие домыслы.

В частности, указывает журналист, из российских медиа несётся, будто "в конце лета или осенью в Москве произойдёт переворот, и Путин будет отстранён от власти".

"Недовольство растёт очень быстро. Экономика и так была неважной. Коронавирус тоже хорошенько ударил по ней. Падение цен на нефть стало ещё более тяжёлым ударом, чем коронавирус", - приводит журналист общее содержание его бесед с источниками из России.

На фоне таких обсуждений приводятся различные версии, как всё может произойти. Кто-то, поясняет Аксай, вспоминает 90-е, когда уходил с поста Борис Ельцин, кто-то выдвигает тезис, что усилятся две группы влияния - "московская группа" и группа силовиков.

Тезис о том, что в Кремле наступили трудные времена, журналист подкрепляет широко разошедшейся версией одного из руководителей Изборского клуба, объединяющего российских консервативных экспертов, Виталия Аверьянова. Тот ранее заявил, что олигархи и правительство Медведева на самом деле уже запускали в действие план переворота, а Путин, отправив правительство в отставку в январе 2020 года, сорвал этот план, передаёт "ИноСМИ".

Впрочем, несмотря на перечисленные версии, в Турции так и не докопались до истины, что же кроется за всеми слухами. Журналист, оценивая собранный ворох домыслов, лишь констатирует, что всё это порождает больше вопросов, чем ответов.