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Турки описали госпереворот в России: "Трудные времена в Кремле"

22 мая 2020, 12:55  •  155 • Политика
Турецкий журналист Хакан Аксай исследовал появившиеся в российской прессе слухи о некоем госперевороте. По его словам, все разговоры о наступающих "трудных временах для Кремля" изначально казались ему не более чем спекуляцией. Но именно это и подтолкнуло его разобраться, откуда же уши всей этой истории растут.
Автор турецкого издания Т24 Хакан Аксай заявил, что всё чаще в российских СМИ стали звучать тезисы о некоем перевороте, намечающемся в России. "Вы шутите? Что за нелепость, какой ещё переворот?" - недоумевает он.
Однако, признался журналист, так или иначе интересно было бы проверить, откуда вообще возникают такие домыслы.
В частности, указывает журналист, из российских медиа несётся, будто "в конце лета или осенью в Москве произойдёт переворот, и Путин будет отстранён от власти".
"Недовольство растёт очень быстро. Экономика и так была неважной. Коронавирус тоже хорошенько ударил по ней. Падение цен на нефть стало ещё более тяжёлым ударом, чем коронавирус", - приводит журналист общее содержание его бесед с источниками из России.
На фоне таких обсуждений приводятся различные версии, как всё может произойти. Кто-то, поясняет Аксай, вспоминает 90-е, когда уходил с поста Борис Ельцин, кто-то выдвигает тезис, что усилятся две группы влияния - "московская группа" и группа силовиков.
Тезис о том, что в Кремле наступили трудные времена, журналист подкрепляет широко разошедшейся версией одного из руководителей Изборского клуба, объединяющего российских консервативных экспертов, Виталия Аверьянова. Тот ранее заявил, что олигархи и правительство Медведева на самом деле уже запускали в действие план переворота, а Путин, отправив правительство в отставку в январе 2020 года, сорвал этот план, передаёт "ИноСМИ".
Впрочем, несмотря на перечисленные версии, в Турции так и не докопались до истины, что же кроется за всеми слухами. Журналист, оценивая собранный ворох домыслов, лишь констатирует, что всё это порождает больше вопросов, чем ответов.

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