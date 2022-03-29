Турки не видят альтернативы: "Россия сломает хребет доллару"

Жители Турции поддержали решение Москвы начать продавать газ в Европу за рубли. Они не видят другой альтернативы, кроме слома нынешней экономической системы, при которой весь мир кормит США и Европу: "Россия сломает хребет доллару".

Читатели турецкой газеты En Son Haber сходятся во мнении, что Россия поступила совершенно правильно, когда решила продавать свой газ за рубли. Уход от доллара и евро лишь поможет мировой экономике и сделает страны мира более независимыми от Запада. К тому же, считают турки, глупо было ждать, что Россия продолжит укреплять американскую и европейскую валюту, когда США и Европа открыто пытаются задушить русскую экономику, пишет "ИноСМИ".

Россия сломает хребет доллару, чего и нам желаю,

- пишет пользователь с ником Турок как турок.

С ним соглашается некий Из Вана 65.

Мировыми валютами станут рубль и турецкая лира,

- уверен он.

Эмрем отметил, что "Германия попала в яму, которую сама же вырыла". А Серкан Оксюз считает, что продажа газа за рубли и последующий крах доллара и евро станут предвестником краха всего западного империализма.