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Турки не видят альтернативы: "Россия сломает хребет доллару"
29 марта 2022, 21:10 • 48 • Политика
Жители Турции поддержали решение Москвы начать продавать газ в Европу за рубли. Они не видят другой альтернативы, кроме слома нынешней экономической системы, при которой весь мир кормит США и Европу: "Россия сломает хребет доллару".
Читатели турецкой газеты En Son Haber сходятся во мнении, что Россия поступила совершенно правильно, когда решила продавать свой газ за рубли. Уход от доллара и евро лишь поможет мировой экономике и сделает страны мира более независимыми от Запада. К тому же, считают турки, глупо было ждать, что Россия продолжит укреплять американскую и европейскую валюту, когда США и Европа открыто пытаются задушить русскую экономику, пишет "ИноСМИ".
- пишет пользователь с ником Турок как турок.
С ним соглашается некий Из Вана 65.
- уверен он.
Эмрем отметил, что "Германия попала в яму, которую сама же вырыла". А Серкан Оксюз считает, что продажа газа за рубли и последующий крах доллара и евро станут предвестником краха всего западного империализма.
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