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Турки не справились с С-400 без российских военных? Инсайдер заявил о "промахе по цели"

17 октября 2020, 18:55  •  75 • Политика
По данным источников, Турция испытала российские системы ПВО С-400. Однако, как отмечает один из инсайдеров, турки всё же не справились с С-400 без российских военных. Стало известно о "промахе по цели".
Как сообщил источник РИА Новости в военно-технической сфере, испытания прошли на севере Турции в районе Синопа.
"Три выпущенные ракеты поразили три цели", - сказал он.
Отмечается, что российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству не комментирует эту информацию.
При этом на событие с другой стороны пролил свет также ещё один инсайдер - анонимный Youtube-канал "Новости. События. Сенсации". Сообщается, что приобретённый Турцией российский зенитно-ракетный комплекс С-400 не сбил цель.
Он отметил, что первое боевое применение С-400 турецкими военными оказалось "провальным" из-за отказа Анкары от помощи российских военных специалистов.
"После пуска ракеты далее не происходит абсолютно ничего - момент поражения цели зафиксировать не удалось, а впоследствии отсутствует и звук взрыва боевой части зенитной управляемой ракеты, что и насторожило специалистов", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Анкара к текущему часу не сделала никаких официальных заявлений касательно проведённых ракетных пусков. Интересно, что по данным местных СМИ, целями для С-400 служили ракеты-мишени, "но даже в условиях абсолютного отсутствия облачности, таких целей в небе не наблюдается", отметил инсайдер.
Он также добавил, что по данным турецких СМИ, всего было поражено три цели, однако подтверждён только один боевой пуск, что также вызывает множество вопросов.

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