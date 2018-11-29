Турки наступают на американцев и курдов

Бесконечный спор за Сирию между иностранцами с каждым днем набирает новые обороты. Россия и Израиль делят западное воздушное пространство арабской республики. Россия и США делят что достанется курдам, а что останется за Асадом. И даже с Ираном, своим ближайшим союзником, Москва решает территориальные споры. То наши военные изгоняют персов из их военных баз, то мы отдаем проиранской Хезболле всю ливанскую границу. Довольно сложные механизмы обмена и поддержания мира.

Но не только Россия впутывается в такие ситуации. С Турцией дела обстоят примерно так же. Во-первых, Анкара давно делит с Дамаском и Россией северо-западные территории. До того момента, когда Асад окреп, вопрос Идлиба не возникал, но были споры вокруг Африна и города Алеппо. В случае с Африном турецкая армия несколько раз собиралась начать операцию против удерживавших район курдов, но из-за политического вмешательства Москвы кампания откладывалась. В итоге, руководство Турции даже сделало заявление, что оно будто бы совершенно не против того, чтобы Дамаск контролировал Африн, лишь бы только не Отряды народной самообороны и Рабочая партия Курдистана. Вроде бы отличный сценарий, однако тут уже на дыбы встали сами курды, и отказались идти на такую сделку с сирийским правительством.

Читайте также «Русские поддерживают всех террористов, которые хотят нас убить» Израильтяне видят в России врага и ставят ее в один ряд с Ираном и Палестиной «Русские поддерживают всех террористов, которые хотят нас убить» Израильтяне видят в России врага и ставят ее в один ряд с Ираном и Палестиной

Итог известен — курды разгромлены и изгнаны на восток, а Асад и его окружение начали сыпать грозные комментарии в адрес турецких интервентов — мол, им следует убраться. Никто не ушел, и споры вокруг Африна не утихают до сих пор, правда, теперь они исключительно словесные.

Потом наступил период тяжелых переговоров по Идлибу. Тут уже турецким дипломатам пришлось вести дела исключительно с российскими коллегами. Было много версий того, как все кончится. В Сирии думали, что наступление неизбежно, в самой Турции предупреждали о тяжелых последствиях, а в России предпочитали сохранять интригу. Вылилось все в мирное соглашение, которое, правда, на деле не столь эффективно, как ожидалось.

Вроде бы дела улажены, но до спокойствия Реджепу Тайипу Эрдогану еще далеко. Ведь русские и сирийцы — не единственная его забота. Есть те же курды, но с ними все можно было бы решить просто — развязать тяжелую войну и за пару-тройку лет разбить Отряды народной самообороны и расформировать Демократический союз (курдская партия, контролирующая Отряды народной самообороны и фактически правящая на севере Сирии — авт.). Однако все карты путают американцы.

Соединенные Штаты давно сделали ставку на тех самых курдов и уже который год бок о бок воюют с ними против всех, на кого укажет Вашингтон. Так что грубая сила может быть чревата. И это является причиной бесконечных переговоров между Анкарой и Вашингтоном. Первое время успешнее действовала команда Эрдогана — ей удалось добиться уступок со стороны администрации США в отношении спорного Манбиджа, что на северо-востоке провинции Алеппо. Кажется, даже был уговор, что Отряды народной самообороны и все прочие курдские военизированные формирования оттуда уйдут. Со временем стало понятно, что Анкару водят за нос — никто курдов не вывел, хоть на время их флаги и были спущены. Потом все равно подняли.

И вот теперь на фоне новых споров с США Турция снова грозит принять серьезные меры и обещает крупную операцию против курдов и США. И это — не просто слова. За последние недели к границе с Сирией стянуто большое количество солдат и техники. Расположены они вдоль контуров провинций Ракка и Алеппо, то есть у курдско-американских территорий. На момент написания статьи техника продолжала прибывать к границе.

США в преддверии потенциальной турецкой активности времени зря не теряли. Они тоже подсуетились и начали укреплять свои позиции. По неподтвержденной информации, в северную Сирию из-за границы даже прибыли дополнительные силы, видимо мобилизации местных ресурсов недостаточно. Но это еще не все — Штаты за то период, пока турки планировали наступление, успели соорудить пару новых баз чуть ли не у самой границы с Турцией.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что ситуация очень опасная, и развитие ее непредсказуемо.

— Поведение США вызывает много вопросов. Они не держат обещания. С Тиллерсоном (бывший Госсекретарь США — авт.) Чавушоглу (министр иностранных дел Турции — авт.) договорился, что террористические группировки (в Турции Отряды народной самообороны признаны террористическими -авт.) покинут Манбидж. Еще они согласовали совместное патрулирование районов Алеппо, за которые пока ответственны американцы. Патрули были, но я знаю от военных, что все процедуры выполнялись непрофессионально. В деревнях, где проходили турецкие военные, не было флагов YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи, которой активно пользуются и в Турции — авт.), но там было много военных, у них не было оружия, но многие даже не сняли форму, только убрали нашивки. В сам Манбидж турецкие военные не зашли. Были в окрестностях, но не внутри. Американцы не пускали и даже не объясняли причины. Это похоже на обман. Разумеется, такие условия для сделки не подходят. Поэтому Турция объявила о новой операции. Если нельзя решить проблему миром, то какие варианты остаются?

Читайте также Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии Авиация ЦАХАЛ продолжает хозяйничать в небе над Дамаском Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии Авиация ЦАХАЛ продолжает хозяйничать в небе над Дамаском

«СП»: — И какие же?

— Проблема для Турции здесь еще и в том, что США своим присутствием и общими действиями позволяют террористам укрепиться, они создают свое террористическое государство, одна из целей которого — развались Сирию, Турцию и, может быть, даже Иран. Возможно, США не до конца понимают, что это возможно, но это никак не меняет их роль. И еще одна проблема в том, что на дальнейшие дипломатические предложения Турции США не реагируют. Они заявляют, что план разработан и все должны его придерживаться, но план не работает. Поэтому риски столкновений сейчас высоки. Как поведут себя США — от этого многое зависит. Они могут не вмешиваться в антитеррористическую операцию и избежать столкновений с турецкой армией, но пока все выглядит по-другому — их люди, их оружие, их базы как раз находятся на пути турецкой армии, если она перейдет границу. И это очень опасно. В таком случае, Турции ничего не остается, как атаковать не только террористов, но и их пособников в лице тех американских военных, которые пойдут до конца в этой преступной защите боевиков YPG.

Сирия, новости: СМИ: число пострадавших от химатаки в Сирии выросло до 107