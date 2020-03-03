Турки нашли способ надавить на Россию, но у русских есть чем ответить. Потери будут огромными

В СМИ появилась информация, что турки и террористы применяют в Сирии ЗРК. В результате армия Башара Асада потеряла большое количество техники и военных.

Несмотря на то что ситуация достаточно опасная, по мнению политолога Сергея Михеева, война между Россией и Турцией маловероятна.

"Для Эрдогана это слишком невыгодный шаг, для этого придётся пойти на поклон к американцам и не просто пообещать им что-то, а взять на себя какие-то обязательства, не выгодные для Анкары. Стоит ли Идлиб этого, трудно сказать. Думаю, проблема в том, что Эрдоган не рассчитывает эту ситуацию на долгий период времени. Личные качества сыграли с ним злую шутку - он включил нервного джигита и пытается отвечать за свои слова. Сам себе прокладывает дорожку к вовлечению во всё больший конфликт", - отметил эксперт в эфире программы "Михеев. Итоги" на Царьграде.

Кроме фактора недальновидности Эрдогана, эксперт назвал ещё два, влияющих на развитие ситуации: фактор провокации, который используют заинтересованные в разрушении российско-турецких отношений лица, и фактор номер два - спонтанные обстоятельства, которые всегда сопровождают подобные конфликты.

Михеев считает, что ситуация достаточно опасная, особенно в свете того, что в последние годы сотрудничество между Анкарой и Москвой наладилось.

"Недавно был запущен пресловутый "Турецкий поток", который мы были вынуждены строить из-за блокировки Болгарией "Южного потока". Нам пришлось пойти по этому пути, но риски тут есть", - отметил Михеев.

Он уверен, что "Турецкий поток" станет фактором давления на Россию. И хотя турки в открытую об этом ещё не говорят, угрожая только перекрытием проливов, но обольщаться по этому поводу не стоит.

"Турция и Россия никогда не были друзьями, Анкара всегда была нашим врагом, геополитическим соперником. Это государство, напомню, основанное на месте Византийской империи. Мы воевали с ними почти 20 раз. За исключением одной кампании, они терпели поражение", - напомнил Михеев.

Он подчеркнул, что важно помнить, что на основе бизнес-интересов многие говорят о союзе, но забывают про тяжёлый бэкграунд.

"Турки - это негативно настроенный к России народ. То, что мы туда стали ездить отдыхать, ни о чём не говорит. Скажут им резать русских - и они будут это делать. Турецкие власти уже отдают распоряжения об охране российских дипломатических объектов, в Турции убили нашего посла - это всё было совсем недавно. С другой стороны, наш рычаг давления на Турцию именно в турпотоке. Как-то мы его уже ограничивали, туркам не понравилось, они понесли огромные потери", - сказал политолог.

Именно в связи с этим, по его словам, конфликт в Идлибе не может нести для России фатальных последстви1й. Территория всё равно занята террористами, поэтому Турция её не займёт. Эрдоган же, считает Михеев, при всех его угрозах и попытках привлечь страны НАТО прекрасно понимает, что открытый конфликт с Россией ему ни экономически, ни политически не выгоден.