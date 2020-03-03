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Турки нашли способ надавить на Россию, но у русских есть чем ответить. Потери будут огромными
03 марта 2020, 13:35 • 181 • В мире
Политолог Сергей Михеев на телеканале Царьград традиционно подвел итоги недели. Он объяснил, что стало реальной причиной возникновения кризиса в Идлибе. Эксперт уверен, что одним из факторов являются личные качества главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который, скорее всего, попытается оказать давление на Россию через "Турецкий поток". Однако Михеев предупредил, что Москве есть чем ответить, и этот ответ туркам явно не понравится.
В СМИ появилась информация, что турки и террористы применяют в Сирии ЗРК. В результате армия Башара Асада потеряла большое количество техники и военных.
Несмотря на то что ситуация достаточно опасная, по мнению политолога Сергея Михеева, война между Россией и Турцией маловероятна.
"Для Эрдогана это слишком невыгодный шаг, для этого придётся пойти на поклон к американцам и не просто пообещать им что-то, а взять на себя какие-то обязательства, не выгодные для Анкары. Стоит ли Идлиб этого, трудно сказать. Думаю, проблема в том, что Эрдоган не рассчитывает эту ситуацию на долгий период времени. Личные качества сыграли с ним злую шутку - он включил нервного джигита и пытается отвечать за свои слова. Сам себе прокладывает дорожку к вовлечению во всё больший конфликт", - отметил эксперт в эфире программы "Михеев. Итоги" на Царьграде.
Кроме фактора недальновидности Эрдогана, эксперт назвал ещё два, влияющих на развитие ситуации: фактор провокации, который используют заинтересованные в разрушении российско-турецких отношений лица, и фактор номер два - спонтанные обстоятельства, которые всегда сопровождают подобные конфликты.
Михеев считает, что ситуация достаточно опасная, особенно в свете того, что в последние годы сотрудничество между Анкарой и Москвой наладилось.
"Недавно был запущен пресловутый "Турецкий поток", который мы были вынуждены строить из-за блокировки Болгарией "Южного потока". Нам пришлось пойти по этому пути, но риски тут есть", - отметил Михеев.
Он уверен, что "Турецкий поток" станет фактором давления на Россию. И хотя турки в открытую об этом ещё не говорят, угрожая только перекрытием проливов, но обольщаться по этому поводу не стоит.
"Турция и Россия никогда не были друзьями, Анкара всегда была нашим врагом, геополитическим соперником. Это государство, напомню, основанное на месте Византийской империи. Мы воевали с ними почти 20 раз. За исключением одной кампании, они терпели поражение", - напомнил Михеев.
Он подчеркнул, что важно помнить, что на основе бизнес-интересов многие говорят о союзе, но забывают про тяжёлый бэкграунд.
"Турки - это негативно настроенный к России народ. То, что мы туда стали ездить отдыхать, ни о чём не говорит. Скажут им резать русских - и они будут это делать. Турецкие власти уже отдают распоряжения об охране российских дипломатических объектов, в Турции убили нашего посла - это всё было совсем недавно. С другой стороны, наш рычаг давления на Турцию именно в турпотоке. Как-то мы его уже ограничивали, туркам не понравилось, они понесли огромные потери", - сказал политолог.
Именно в связи с этим, по его словам, конфликт в Идлибе не может нести для России фатальных последстви1й. Территория всё равно занята террористами, поэтому Турция её не займёт. Эрдоган же, считает Михеев, при всех его угрозах и попытках привлечь страны НАТО прекрасно понимает, что открытый конфликт с Россией ему ни экономически, ни политически не выгоден.
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