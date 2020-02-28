Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба

Пока российские СМИ рассказывают про то, как турки вместе со своими союзниками из числа сирийской оппозиции пытаются сбить самолеты наших ВКС и асадовских ВВС, в Идлибе происходят огромные изменения. Недавно добытый успех сепаратисты развили еще сильнее — они, как и обещали, сумели вернуть под контроль город Сарахъиб. И вроде бы ничего — обычный захолустный городок, только вот через него проходит трасса М-5, соединяющая Алеппо и Дамаск. Недавно Сирийская арабская армия преподносила взятие этого населенного пункта в Идлибе как одно из ключевых событий войны на северо-западе САР. Объяснялось это тем, что благодаря контролю над трассой М-5 правительственные силы смогут чуть ли не за считанные недели освободить всю мятежную мухафазу. Россия тоже не осталась в стороне — наши военные, как сообщали сирийские СМИ, вошли в Идлиб с целью взять под собственный присмотр наиболее проблемные участки дороги. Сепаратисты же были отброшены на семь-восемь километров.

Это событие, кстати, особенно сильно расстроило господина Эрдогана — именно после падения Сарахъиба, когда замаячило крупное наступление на город Идлиб, турецкий президент начал выступать с особенно жесткими заявлениями, грозя «режиму Асада» большой войной. Плюс ко всему в Сирии начали гибнуть турки. Поначалу Эрдоган был очень горяч — война и точка. Потом он смягчился, начал говорить о необходимости переговоров с Путиным и даже анонсировал с ним встречу. Но буквально на днях, возвратясь из Азербайджана, турецкий лидер вернулся к старому, впрочем, не отказываясь от необходимости диалога с Москвой. Эрдоган заявил, что до конца марта турецкие военные организуют серию атак на сирийцев с целью отбросить их от турецких наблюдательных пунктов и баз в Идлибе и рядом с ним. Собственно это и начало происходить.

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Все наблюдательные пункты Турции близ Сарахъиба начали активную деятельность. Сирийцев от них отогнали, однако часть из этих пунктов были покинуты самими турками. Пока непонятно для чего.

В преддверии переговоров Путина и Эрдогана такая активность со стороны Турции выглядит немного странно. Правда, не только сирийцы от этого страдают, но и сами турки. Дело в том, что на юге Идлиба сирийцы добились резкого успеха — захвачены почти все поселения вплоть до деревни аль-Бара. И как раз в окрестностях этого самого поселения погибли двое военных турецкой армии. Они стали жертвами артобстрела, при этом есть информации еще об одном погибшем турке, только в другой части провинции Идлиб.

По информации нашего источника в военном руководстве РФ, обстановка не самая лучшая, однако Россия в последние дни не очень активна в нанесении ударов по позициям наступающих на Найраб и Саракиб боевиков. Дело в том, что есть большие опасения по поводу угрозы для турецких военнослужащих, которые присутствуют в этих районах. Точно известно о наличии таковых в нескольких километрах от Сарахъиба, однако в Найрабе, по сведениям наших специалистов, их нет. В этой связи 27 февраля российские ВКС ограничивались редкими ударами по Найрабу, Сармину и Биннишу, где с высокой долей вероятности присутствовали руководители местного подразделения одной из террористических группировок.

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Активность турецких военных на самом деле не очень высокая. Они не особенно часто обстреливают окраины Сарахъиба. Также незначительно пострадали некоторые деревни, расположенные чуть южнее. По поводу же того, что турки целенаправленно пытаются сбить российские самолеты — такой информации нет. Если же кто-то и в самом деле пытался это сделать, то, скорее всего, по ошибке. Наш источник сообщает, что координация присутствует, но всегда могут возникнуть недоразумения. А вот намеренно сбить российский самолет турки «гарантированно не хотят». Более того, Турция, зная, что воздушное пространство находится под полным контролем РФ, с завидной частотой запрашивает разрешения для полетов своих разведывательных беспилотников. Очевидно, Анкара очень хочет иметь хоть какой-то доступ к небу Идлиба, однако ни одного нарушения не было зафиксировано.

Основная проблема, сейчас исходящая от турок — это их активные перемещения близ зоны боевых действий. Возле Сарахъиба часть своих объектов Турция решила оставить, и это осложнило работу для ВКС и сирийцев, которые стараются не навредить перемещающимся колоннам. Примечательно, что для своих целей турки использовали только что завоеванную боевиками трассу М-5.

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