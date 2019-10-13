Турки намеренно стреляли по американцам в Сирии, чтобы те "убрались из всего приграничного района" - WP

11 октября вооруженные силы Турции могли намеренно обстреливать американских военных в районе сирийского города Кобани. Таким образом они пытались оттеснить американцев подальше от границ Сирии и Турции, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей американских властей, не называя имен своих источников.

Пентагон упоминал данный инцидент, однако его описание было несколько сглаженным. Ситуация же была "намного более опасной", полагают источники. Обстрел, по словам неназванного представителя военного ведомства, чьи представители находятся в Сирии, велся 155-мм снарядами - "в виде захвата цели в вилку". Военный заявил, что применялось "оружие площадного поражения", и американцы никогда не стали бы делать ничего подобного со своими партнерами. Этот спикер настаивает, что турецкие военные знали позиции США и все равно открыли огонь.

В администрации США считают, что Турция надеется установить контроль над максимальной территорией - отличной от той, что оговаривалась ранее. Таким образом они вытеснят американцев. Еще один источник издания подтвердил, что турецкие военные, зная о позициях США, "приблизились сильнее, чем этого хотелось бы". Однако неясно, было ли это "преднамеренным действием или просто безрассудством". В любом случае, как добавил источник, произошедшее выглядит тревожно.

Наконец, бывший спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Бретт Макгурк уверен, что обстрел позиции США имел место, и Турция сделала это не по ошибке. Партнеры хотят, "чтобы мы убрались из всего приграничного района", засев на глубине не менее 30 километров.

"Принимая во внимание все имеющиеся факты, это был предупредительный огонь, а не случайные выстрелы", - добавил источник.