Турки могут быстро признать Крым, но доверия к ним нет - политолог

Политолог Александр Дудчак пояснил, что может заставить Турцию начать развивать прерванные связи с Крымом.

Экономист и политолог Александр Дудчак пояснил, почему не стоит безоговорочно доверять Турции и начнёт ли Анкара когда-либо экономическое сотрудничество с Крымом.

На днях делегация из Крыма в составе 40 человек прибыла в Турцию для налаживания культурных, политических и экономических отношений. Представители Крыма предложили возобновить паромное и авиасообщение в Турцию, напомнив, что ранее это способствовало связи между сторонами.

Крым готов к взаимовыгодному сотрудничеству, потенциал этих отношений фактически не ограничен, но это не только товарный обмен, а также туристический, культурный и религиозный,

- отметил советник главы Республики Крым по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев.

По мнению Дудчака, эти переговоры пройдут не быстро, так как турки умеют и любят торговаться.

Я считаю, что пока говорить о том, что всё будет в этом вопросе замечательно и безоблачно, по крайней мере, рано - этот вопрос вряд ли решится в ближайшее время. Будем наблюдать, возможно, я и ошибаюсь,

- заявил эксперт ФАН.

При этом политолог напомнил, что турки ведут себя недружелюбно с Россией, несмотря на выгоды от сотрудничества: поставляют на Украину используемые в Донбассе беспилотники Bayraktar, оказывают поддержку антирусскому режиму Киева, не признают выбор жителей Крыма быть частью России.

"Всё это порой вызывает недоумение, поэтому нет никаких оснований, что позиция Турции здесь быстро изменится. Хотя, если они увидят практичную выгоду, то ради неё турки могут поменять свою позицию достаточно быстро", - считает Дудчак.

Политолог подчеркнул, что "в случае дополнительных каких-то преференций Турция может закончить политическую поддержку Украины. Но идти на поводу у турков бессмысленно, поскольку доверять им очень сложно".

Дудчак отметил, что Турция не пошла на признание суверенитета России над Крымом даже после прокладки "Турецкого потока". Газопровод вместо благодарности за развитие энергетики может стать поводом для шантажа. Не было благодарности и за поддержку во время госпереворота и опасности расправы над Эрдоганом. Политолог обратил внимание, что турки очень быстро забывают такие вещи.

В Крыму намерены пригласить Эрдогана на открытие соборной мечети в Симферополе.