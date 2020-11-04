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Турки лишили власти министра обороны Азербайджана - WarGonzo

04 ноября 2020, 05:00  •  184 • В мире
Турки отстранили от командования министра обороны Азербайджана Закира Гасанова "из-за связей с РФ", сообщает телеграм-канал WarGonzo.
От командования вооружёнными силами Азербайджана был фактически отстранён министр обороны Закир Гасанов. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в Стамбуле.
В сообщении говорится, что министр, по сути, выполняет декоративную функцию, а в действительности турки уже "подвинули" его с поста.
По версии собеседника WarGonzo, поводом для отстранения азербайджанского министра стали тесные контакты с российскими генералами.
"После скандала с начальником азербайджанского Генштаба Сандыховым турецкие спецслужбы потребовали от Алиева отстранить от управления боевыми действиями всех генералов, имеющих российское образование", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Утверждается, что президент Азербайджана это требование Анкары выполнил.
При этом уточняется, что Гасанов в советские годы служил в составе войск, дислоцированных на территории Германии, а после их вывода продолжил службу в Сибирском военном округе до 1993 года.
"Министр обороны АР Гасанов в настоящий момент выполняет фактически декоративную функцию и не имеет доступа к реальной обстановке на фронте, а также утратил доступ ко всем механизмам принятия решений", - констатирует собеседник WarGonzo.
Официального подтверждения этой версии нет.

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