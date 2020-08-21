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Туристы заметили десятки суперъяхт: COVID-19 вынудил богачей швартоваться в непривычных местах
21 августа 2020, 20:05 • 60 • В мире
Привычный летний отпуск где-нибудь в Средиземном море оказался недоступен в 2020 году. COVID-19 вынудил богачей швартоваться в непривычных местах. Где туристы заметили десятки суперъяхт?
Туристы заметили десятки суперъяхт в Турции. На курортах этой страны замечено не менее 63 роскошных плавсредств богачей. Это рекордный показатель за последние три года. Например, в 2019 году к турецким берегам прибыло всего 26 яхт высокого класса.
Агентство Bloomberg сообщает, что в Турции видели 100-метровую "Мадам Гу". Предположительно, её владельцем является миллиардер Андрей Скоч (22-е место в российском списке Forbes). Леонид Михельсон (председатель правления ПАО "Новатэк", 3-е место в российском рейтинге Forbes) тоже предпочёл эту страну для отдыха. Его 85-метровая яхта Pacific тоже в Турции.
Другим популярным направлением для летнего отдыха богачей считается Хорватия. Там видели Eclipse, принадлежащую Роману Абрамовичу. Длина этой яхты - 162,5 метра. В Хорватии находится и 116-метровая Ulysses, владельцем которой является самый обеспеченный новозеландец Грэм Харт.
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