Туристы заметили десятки суперъяхт: COVID-19 вынудил богачей швартоваться в непривычных местах

Туристы заметили десятки суперъяхт в Турции. На курортах этой страны замечено не менее 63 роскошных плавсредств богачей. Это рекордный показатель за последние три года. Например, в 2019 году к турецким берегам прибыло всего 26 яхт высокого класса.

Агентство Bloomberg сообщает, что в Турции видели 100-метровую "Мадам Гу". Предположительно, её владельцем является миллиардер Андрей Скоч (22-е место в российском списке Forbes). Леонид Михельсон (председатель правления ПАО "Новатэк", 3-е место в российском рейтинге Forbes) тоже предпочёл эту страну для отдыха. Его 85-метровая яхта Pacific тоже в Турции.

Другим популярным направлением для летнего отдыха богачей считается Хорватия. Там видели Eclipse, принадлежащую Роману Абрамовичу. Длина этой яхты - 162,5 метра. В Хорватии находится и 116-метровая Ulysses, владельцем которой является самый обеспеченный новозеландец Грэм Харт.