Туристы спасаются от вспышки холеры в Йемене

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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке холеры в Йемене.

За прошлый год и начало нынешнего в Йемене погибли от холеры свыше 2000 человек. Статистика велась с конца апреля 2017-го по конец февраля 2018 года.

Всего за этот период было зафиксировано 1 063 786 случаев. Из них 2258 со смертельным исходом. В официальном сообщении ведомства указывается, что последний случай заболевания холерой был зафиксирован 4 февраля. Сейчас вспышки болезни “атакуют” 174 района страны.

Известно, что сейчас некоторые туристы стараются как можно раньше выехать из страны по причине вспышки опасной болезни. Однако, по словам туроператоров, паники нет.