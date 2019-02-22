Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за...
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим пр...
Нетаньяху "извинился" перед Путиным за сорванные переговоры в Москве -...
"Заявление Климкина — гнусная ложь": Политолог констатировал, что Крым...
Главная / В мире

Туристы Шарм-эль-Шейха вместо пейзажей будут любоваться серой стеной: В Египте обносят курорт заграждением

22 февраля 2019, 04:54  •  64 • В мире
The Guardian расспросило местных жителей о строительстве стены вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Местные недовольны, они полагают, что теперь туристы вместо пейзажей будут любоваться серой стеной.
Правительство Египта начало строить бетонную стену вокруг курорта Шарм-эль-Шейх.
У стены будет несколько КПП и системой охраны.
Как пишет The Guardian, несмотря на предоставленные фотографии самих строительных работ, официальные лица отрицают данную постройку.
Так, Губернатор Южного Синая Халед Фуда заявил, что "стены нет". Но при этом уточнил, что есть проект из нескольких бетонных барьеров а также забором из колючей проволоки длинной 37 километров. При этом глава региона отметил, что у ограждения "очень красивые ворота". Через низ и планируется проезд на курорт.
На фото пока не видно красивых ворот, есть только сплошной бетонный забор.
Местные настроены настороженно, их не радует проект.Также местный источник сообщил изданию, что вокруг Шарм-эль-Шейх появились КПП и видеокамеры наблюдения.
Местные говорят, что многие туристы любят Шарм-эль-Шейх за его красивые ландшафты, а теперь пейзажи гор и пустынь скрыты серым забором/
Жители Египта полагают, что на безопасность это вряд ли повлияет. Власти же хотят вернуть потерянный поток туристов, и уверены, что забор убедит их в безопасности.
Sharm el-Sheikh locals lament 'wall' going up around resort https://t.co/isstLuE0Mf pic.twitter.com/CsRbvwybUm
— NEWS on TOP (@newsontop007) 19 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


64
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 04:54
Туристы Шарм-эль-Шейха вместо пейзажей будут любоваться серой стеной: В Египте обносят курорт заграждением
21 февраля 2019, 06:09
Климкин признал, что за «недостаточно украинский» полуостров Украина заплатила «сверхвысокую цену»
21 февраля 2019, 22:24
Украина-2019: Фильм «Т-34» запретить, свастику в ТЦ разрешить
Загрузка...
21 февраля 2019, 06:09
Сорок человек погибли в пожаре в жилом доме в Бангладеше, совмещенном со складом химикатов
21 февраля 2019, 22:24
"А нас за шо?!": В Сети предсказали исход готовящейся с гостями из НАТО новой провокации Украины
21 февраля 2019, 15:39
«Трамп должен понять нас как бизнесмен»: в Австрии и Германии заявили о преимуществах «Северного потока — 2»
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.