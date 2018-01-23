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Туристы и военные пострадали на горнолыжном курорте в Японии из-за вулкана
23 января 2018, 12:24 • 109 • В мире
В Японии 15 человек пострадали из-за схода лавины и извержения вулкана
Стало известно о том, что в японской префектуре Гумма произошло извержение вулкана. Оно не только напугало всех местных жителей, но еще и принесло немалый урон. Так, проснувшийся вулкан спровоцировал сход снежной лавины. Сообщается, что она обрушилась прямо на отдыхающих горнолыжного курорта Кусацу. В итоге от стихии пострадало не менее 15 человек.
Сейчас они все находятся в больнице, несколько человек получили серьезные ранения от стекол и камней. Также ранее местная пресса передавала информацию о том, что под завалами погиб один человек, но пока эти данные не подтвердили ни в одном ведомстве.
Впрочем, вполне возможно, что среди пострадавших могут оказаться военные. Так, в Минобороны Японии уже заявили о том, что в том районе было не менее шести служащих, которые проходили плановую тренировку.
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