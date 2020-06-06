Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Главная / Политика

Туристов в Крыму будут пускать на пляжи без масок - сенатор

06 июня 2020, 16:55  •  22 • Политика
В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля. Сенатор Ольга Ковитиди обещает, что масочного режима на пляжах в Крыму не будет.
Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями. Для крымчан пляжный сезон откроется уже с 15 июня. Открытие курортного сезона на полуострове прокомментировала сенатор от Крыма и член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Ольга Ковитиди.
Она пояснила, что вопрос жизни и здоровья крымчан, а также гостей полуострова является приоритетом. Поэтому вначале на пляжи пустят только жителей региона. После двух недель, когда окончательно станет ясна эпидемиологическая ситуация, будет принято решение о принятии отдыхающих из других регионов.
"По инициативе главы республики Сергея Аксёнова крымчане обратились в Роспотребнадзор с просьбой отменить часть требований, которые, по нашему мнению, невыполнимы. Это касается ношения масок на пляже", - добавила Ольга Ковитиди в интервью Nation News.
Сенатор подчеркнула, что всем очевидно - люди не будут загорать и купаться в масках. Это требование абсурдно. И после дискуссии в Роспотребнадзоре согласились с этой позицией. Поэтому масочного режима на пляжах в Крыму не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
06 июня 2020, 09:55
США выводят войска из Европы? Пентагон отзывает из Германии почти 10 тыс. военнослужащих - источник
06 июня 2020, 13:55
Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
06 июня 2020, 03:55
Правильно, эффективно и современно: Дочь Пескова сравнила реакцию России и Запада на COVID-19
06 июня 2020, 02:55
Путин передал Ростуризм под прямое руководство правительства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.