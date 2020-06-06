Туристов в Крыму будут пускать на пляжи без масок - сенатор

Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями. Для крымчан пляжный сезон откроется уже с 15 июня. Открытие курортного сезона на полуострове прокомментировала сенатор от Крыма и член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Она пояснила, что вопрос жизни и здоровья крымчан, а также гостей полуострова является приоритетом. Поэтому вначале на пляжи пустят только жителей региона. После двух недель, когда окончательно станет ясна эпидемиологическая ситуация, будет принято решение о принятии отдыхающих из других регионов.

"По инициативе главы республики Сергея Аксёнова крымчане обратились в Роспотребнадзор с просьбой отменить часть требований, которые, по нашему мнению, невыполнимы. Это касается ношения масок на пляже", - добавила Ольга Ковитиди в интервью Nation News.

Сенатор подчеркнула, что всем очевидно - люди не будут загорать и купаться в масках. Это требование абсурдно. И после дискуссии в Роспотребнадзоре согласились с этой позицией. Поэтому масочного режима на пляжах в Крыму не будет.