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Туристов в Крыму будут пускать на пляжи без масок - сенатор
06 июня 2020, 16:55 • 22 • Политика
В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля. Сенатор Ольга Ковитиди обещает, что масочного режима на пляжах в Крыму не будет.
Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями. Для крымчан пляжный сезон откроется уже с 15 июня. Открытие курортного сезона на полуострове прокомментировала сенатор от Крыма и член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Ольга Ковитиди.
Она пояснила, что вопрос жизни и здоровья крымчан, а также гостей полуострова является приоритетом. Поэтому вначале на пляжи пустят только жителей региона. После двух недель, когда окончательно станет ясна эпидемиологическая ситуация, будет принято решение о принятии отдыхающих из других регионов.
Сенатор подчеркнула, что всем очевидно - люди не будут загорать и купаться в масках. Это требование абсурдно. И после дискуссии в Роспотребнадзоре согласились с этой позицией. Поэтому масочного режима на пляжах в Крыму не будет.
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