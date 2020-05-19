Туристов из России позвали, но комендантский час ввели: Туркам запретят выходить из дома

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что границы для туристов будут открыты уже в июне. Ожидается, что среди первых туристов будут граждане Китая и Южной Кореи. Турция пользуется популярностью и у жителей России. Внутренний туризм стартует, по прогнозам властей, 28 мая.

Сообщалось, что граждан России и ряда других стран зовут в Турцию на лечение. Власти определили, какими именно медицинскими услугами могут воспользоваться иностранцы. Пересекать границу разрешат лишь тем, у кого отрицательный тест на COVID-19.

18 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл совещание с министрами, после чего принял решение ввести комендантский час. С 23 по 26 мая гражданам страны запретят выходить из дома. Ограничительные мероприятия будут обязательными для всех провинций. В 15 регионах продлевается также запрет на въезд и выезд.

Комендантский час в Турции уже вводился неоднократно. В первый раз это было сделано на период с 10 по 12 апреля. Накануне люди массово вышли на улицы и стали штурмовать супермаркеты и магазины шаговой доступности, чтобы запастись всем необходимым.

В Турции 149,4 тысячи больных COVID-19. Свыше 4 тысяч человек умерли, почти 110 тысяч вылечились.