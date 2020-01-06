Туристические перспективы: в 2019 году Крым посетили почти 7,5 млн человек

Число отдохнувших в Крыму в 2019 году увеличилось на 9,3%, достигнув показателя 7,43 млн человек. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов. При этом более чем половина туристов прибыли на полуостров через Крымский мост. В Госдуме отметили, что Крым становится доступнее для туристов за счёт развития логистики, в частности, транспортного перехода через Керченский пролив. В Госсовете Крыма также выразили уверенность, что в ближайшие годы благодаря запуску железнодорожного сообщения число туристов в регионе будет возрастать.

В 2019 году в Крыму отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018-го, сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Он добавил, что в период новогодних праздников на полуострове ожидают ещё более 200 тыс. отдыхающих.

По словам Аксёнова, первое место по числу отдохнувших в российском регионе иностранных туристов, как и в прошлые годы, заняли жители Украины.

«Порядка 1,1 млн человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к «оккупантам» в гости не ездят», — добавил глава Крыма.

При этом около 20% зарубежных туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана. Ранее RT со ссылкой на данные интернет-сервиса для путешественников Biletix сообщал, что иностранцы в среднем находились в Крыму 19 дней, а наибольший поток зарубежных гостей пришёлся на июнь.

«Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики. Понятно, что есть ещё и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведённые выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учётом этих изменений», — подчеркнул Аксёнов.

В конце декабря стало известно, что Крым за девять месяцев 2019 года получил свыше 2,5 млрд рублей прямых налоговых поступлений от туристической отрасли.

Аксёнов также обратил внимание на то, что 57% отдыхающих добрались до полуострова через Крымский мост, в том числе более 6 тыс. — по открытому в конце года железнодорожному пути. При этом за 12 месяцев в направлении Крыма проехало более 2,5 млн автотранспортных средств.

Напомним, что движение по автомобильной части Крымского моста было запущено 16 мая 2018 года, а железнодорожное сообщение через Керченский пролив открылось 23 декабря 2019 года. Первый пассажирский поезд «Таврия», пересёкший Крымский мост, прибыл в Севастополь утром 25 декабря 2019 года, преодолев 2471 км за 43,5 часа. Он доставил в курортный регион более 600 человек.

Вместе с тем Аксёнов сообщил, что одним из главных направлений стратегии развития санаторно-курортного комплекса Крыма является модернизация курортной инфраструктуры.

«Мы должны выгодно, не в ущерб экологии и в интересах всех крымчан продавать туристические возможности нашего полуострова. В мире есть много стран и регионов, которые живут и развиваются за счёт доходов от туризма, правильно используя свой потенциал в этой сфере. Туристов привлекают развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены. Это то, к чему мы стремимся», — заключил Аксёнов.

Напомним, на реализацию утверждённой в феврале 2019 года государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2022 года из федерального бюджета выделят 309,5 млрд рублей.

«Крым движется вперёд»

Развитие логистики делает Крым всё более привлекательным для туристов, заявил RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Сегодня, чтобы добраться на полуостров, есть множество возможностей, на любые предпочтения и разный бюджет. Крым перестал быть островом, и рост туристического потока — лучшее подтверждение того, что власть правильно определила приоритеты развития полуострова. Теперь задача номер два — развитие инфраструктуры, сферы развлечений, санаторно-курортного лечения и увеличение номерного фонда. Я уверен, что начиная с 2020 года увеличится турпоток именно в межсезонье. Люди поедут в крымские здравницы — и это не менее важно для бюджета республики, чем сезонный туризм», — сказал парламентарий.

В свою очередь, председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что в регионе не стремятся к сравнению с курортами Турции и Египта, а просто стараются развивать свои возможности.

«Крым не сходит с медийных страниц целый год, о Крыме говорят постоянно. Это тоже своего рода популяризация полуострова, независимо от того, касается это сельского хозяйства или политических новостей. Все санкции против полуострова сработали по принципу бумеранга и дали только положительные моменты. Несмотря на санкции, у нас отдохнули представители 159 стран мира с пяти континентов, что зафиксировано соответствующими службами. Так что Крым движется вперёд», — сказал собеседник RT.

Он добавил, что после запуска железнодорожного сообщения перед Крымом открываются большие перспективы по увеличению числа отдыхающих в ближайшие годы.

«Планируется ещё открытие более десятка железнодорожных направлений, которые соединят Крым с материковой частью России. Не только Москва и Санкт-Петербург, но и Сибирь, и Урал смогут круглый год независимо от погоды, времени суток и сезона приезжать в Крым. Та цифра, которая стоит у нас в планах, — от 8 до 10 млн туристов, она вполне реальна и достижима. В ближайшую пятилетку мы её реализуем», — подчеркнул Черняк.