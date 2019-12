«Туристическая поездка»: в сети появились фотографии украинских радикалов в Гонконге • 95 • Украина В сети появились снимки украинских националистов в Гонконге. Фотографии и видео опубликованы на странице одного из радикалов Сергея Филимонова. Так называемый Украинский центр свободного Гонконга подтвердил пребывание «украинских парней» в Гонконге, назвав это «туристической поездкой». В октябре о визите в Гонконг «украинских элементов» рассказывал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Украинский радикал Сергей Филимонов фотографируется с протестующим Гонконга Facebook © serhii.filimonov.98 Группа украинских радикалов присоединилась к акциям протеста в Гонконге. Об этом свидетельствуют фотографии, размещённые на странице Facebook Сергея Филимонова, бывшего лидера партии «Национальный корпус» и экс-лидера гражданского крыла полка «Азов». На них изображены молодые люди (включая самого Филимонова) в чёрной одежде. На футболках националистов легко различить надписи на украинском языке. Филимонов призвал бороться за «свободу Гонконга». Также он разместил пост «независимого украинского информационного проекта» Free Hong Kong Center (FHKC, так называемый Украинский центр свободного Гонконга). В нём подтверждается приезд «небольшой группы молодых украинских парней в Гонконг». Правда, организация утверждает, что радикалы приехали в специальный административный район Китая в качестве туристов. FHKC сообщила, что «молодые украинские парни» были «активистами революции достоинства» и участниками «войны с Россией» в составе «Азова». Сейчас они якобы занимаются «борьбой с жестокостью полиции на Украине». Также FHKC даёт объяснение татуировкам в виде свастик на телах «туристов» — якобы они являются данью «славянскому язычеству». Украинские националисты на улице Гонконга (Филимонов крайний слева)

© serhii.filimonov.98 Филимонов известен в националистической среде Украины под прозвищем «сын Перуна». В 2016 году он оказался под следствием занападение на сотрудников полиции рядом с офисом компании «Киевгорстрой». По данным источников украинского издания «Страна.ua», Филимонов был ранее судим за хулиганство, но отделался условным наказанием. Дело о нападении на правоохранителей 2016 года по-прежнему рассматривается судом. FHKC — информационный проект неправительственной организации «Либерально-демократическая лига Украины», направленный на «противодействие угрозам Украине со стороны Китая». Координатором Украинского центра свободного Гонконга является Артур Харитонов. «Слава Гонконгу» По данным источников RT в Национальной гвардии Украины, вместе с Филимоновым в Гонконге сейчас находится другой «видный» представитель украинского националистического движения — «ветеран» войны в Донбассе Игорь Маляр. Судя по его странице в Facebook, он является «побратимом» Филимонова, футбольным фанатом и состоит в «Академии уличного протеста». «Есть целая группа людей, среди которых Игорь Маляр. В данный момент времени они принимают участие в акциях протеста в Гонконге. Они действительно воевали в составе «Азова». К ним у правоохранителей много вопросов», — заявил представитель Национальной гвардии Украины. Канадский журналист Майкл Колборн написал на своей странице в Twitter, что Маляр использует поддельное журналистское удостоверение, чтобы проходить на митинги гонконгцев. The press pass displayed here from "Maliar" in a recent Instagram story from Hong Kong, @HongKongHermit.



He is not a journalist. He's a neo-Nazi hooligan with multiple swastika tattoos and a history of violence, including an attack on black football fans in 2015 in Kyiv. pic.twitter.com/6QZii9Qpxh — Michael Colborne (@ColborneMichael) 2 декабря 2019 г. Между тем пользователи социальных сетей Гонконга, включая тех, кто поддерживает протесты, в целом негативно отнеслись к приезду в автономию «группы молодых украинских парней». Например, Twitter Hong Kong Hermit предупреждает протестующих о том, что «Азов» состоит из неонацистов, уличённых в военных преступлениях и пытках людей. Huge warning about some protest tourists who have just turned up, and who were at the rally yesterday.



If they are Azov Battalion then we're talking full on neo-nazi fascists connected with war crimes and torture. The worst of the worst. pic.twitter.com/ydAhgztW27 — Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) December 2, 2019 Украинские активисты далеко не первый раз посещают Гонконг. Об одной из таких «командировок» в интервью «Комсомольской правде» в середине октября рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, «украинские элементы» приезжают в специальный административный район, «чтобы передавать свой опыт гонконгцам». «Ситуация там ещё не затихла, во многом она ещё и осложняется. Осложняется тем, что всё больше международных сил грубо вмешиваются в дела Гонконга», — сказал Ханьхуэй. В сентябре американский журнал Time сообщил, что в разных локациях Гонконга на экране проектора демонстрировался документальный фильм «Зима в огне: борьба Украины за свободу», посвящённый антиправительственным беспорядкам в центре Киева в 2013—2014 годах. Ранее режиссёр «Зимы в огне» Евгений Афинеевский публично поддержал протесты в Гонконге. Автор статьи в Time Хиллари Лян утверждает, что митингующие Гонконга якобы проводят параллели между Майданом и «собственной борьбой за демократию». Акция протеста в центре Гонконга

© Marko Djurica В материале приводится точка зрения профессора политологии Гонконгского баптистского университета (Hong Kong Baptist University) Кеннета Чана. Он говорит, что украинские протестующие «чувствовали», что их правительство было «марионетками» Москвы. Сейчас митингующие Гонконга по аналогии с «майданом» считают власти автономии «марионетками Пекина», рассуждает Чан. В октябре учреждённая конгрессом США исследовательская организация Wilson Сenter опубликовала материал с заголовком: «Протестующие Гонконга вдохновляются украинским «майданом». Автор статьи Эмили Куч считает, что митингующие автономии оказались примерно в той же ситуации, что и противники «пророссийского» президента Виктора Януковича. Также Куч сообщила о том, что гонконгцы якобы заинтересовались фильмом «Зима в огне», размещённым на платформе Netflix. Столтенберг: точных сроков вступления Грузии и Украины в НАТО нет По словам координатора FHKC Артура Харитонова, протестующие Гонконга активно заимствуют опыт «революции достоинства» и даже выкрикивают лозунг «Слава Гонконгу», который дублирует националистическое приветствие «Слава Украине». «Выполняют роль консультантов» Источник RT в партии «Голос» заявил, что на Украине «развивается новый вид трудовой миграции». Он утверждает, что радикальные группировки помогают организовать акции протеста в Гонконге на «коммерческой основе». По его словам, в стране «сформировалась определённая группа людей, которая зарабатывает на предоставлении подобного вида услуг». Украинские националисты на улице Гонконга

© serhii.filimonov.98 Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии RT отметил, что в среде украинских радикалов господствует крайне негативное отношение к политике КНР. «Действительно может оказаться, что люди, которые получили опыт уличных противостояний в Киеве, теперь выполняют роль своеобразных «консультантов» или непосредственно участвуют в протестном движении Гонконга. Многие украинские правые считают Китай таким же врагом Украины, как и Россию», — отметил Бортник. Парламентские источники RT на Украине уверены, что присутствие в Гонконге радикалов может серьёзным образом навредить отношениям Киева и Пекина. Собеседник RT в партии «Батькивщина» заявил, что офис президента Владимира Зеленского рискует «нарваться на международный скандал». «Пока Китай воздерживается от резкой публичной критики в адрес Киева за «командировки» лиц, получивших «боевой опыт» на Майдане и в Донбассе. Однако Украина рискует столкнуться с очень серьёзными проблемами, если ситуация не изменится. Власти должны приструнить «азовцев», иначе они продолжат свои «туристические поездки» в Китай и другие страны», — сказал источник в «Батькивщине». Источник RT в партии «Европейская солидарность» считает, что офис Зеленского «пребывает в иллюзии», надеясь контролировать бойцов «Азова». По его мнению, поведение националистов за рубежом представляет опасность для граждан государств, в которые они приезжают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





