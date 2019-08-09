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Туристам-"опоздунам" помахали с круизного лайнера гигантской рукой с обидной надписью - фото

09 августа 2019, 23:24  •  101 • В мире
Туристам, опоздавшим на борт круизного лайнера, помахали с него гигантской рукой. На ней была надпись, которую опоздавшие посчитали очень обидной: "Пока!"
Всё случилось с туристами, которые не успели вовремя на посадку на лайнер Royal Caribbean. Они подошли к причалу, когда судно уже отчалило.
При этом парочке "опоздунов" махали с борта огромной пенопластовой рукой с надписью "пока!". Те сочли это неуместной насмешкой экипажа. Однако оказалось, что действо было адресовано вовсе не им, сообщает телеканала 360.
Дело в том, что экипаж таким шутливым образом прощался с экипажем другого лайнера - Anthem of the Sea. Это судно также отчаливало из порта карибского острова Сен-Мартен. В компании, которой принадлежал первый лайнер, перед оскорбившимися туристами всё же извинились, заверив, что никто не хотел нанести им обиду.

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